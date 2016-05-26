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أهالى البصارطة بدمياط يترقبون وصول جثمان الشهيد "محمود المجدى"

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أهالى البصارطة بدمياط يترقبون وصول جثمان الشهيد "محمود المجدى" أهالى البصارطة بدمياط يترقبون وصول جثمان الشهيد "محمود المجدى"
سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالى قرى البصارطة التابعة لمركز دمياط بعد سماع أنباء عن وفاة أحد أبنائها اليوم الأربعاء، وهو المجند محمود محمد المجدى، فى إحدى العمليات الإرهابية بسيناء، وينتظر أهالى القرية وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قرية البصارطة.

يذكر أن الشهيد يعمل نجار موبيليا وهو الابن الأكبر لوالده الذى يعمل سائقا وله شقيقان هما "السيد، وإبراهيم".

قال شهود عيان من زملاء الشهيد محمود، إنهم كانوا فى دوريه بالعريش و أصر الشهيد على الخروج معهم رغم أنه ليس موعد خدمته، لافتا إلى أنه الوحيد الذى استشهد بقناصة الإرهابيين ومعظم زملائه مصابين.

وأكدوا أنه قبل موت"محمود" بنصف ساعة قال لزملائه:"قولو لأبويا ابنك مات شهيد


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