بالصور.. مزارع يتهم بلطجية بالاستيلاء على 90 فدانا ميراث أسرته بالإسماعيلية

تعيش أسرة مزارع فى حالة من الرعب داخل منزلهم، بعدما قام عدد من البلطجية بالاستيلاء على أرضهم بالقنطرة غرب بالاسماعيلية، بالقوة وهددوهم بالقتل إذا حاولوا تقديم أى بلاغ ضدهم ليتركوا لهم أرضهم التى ورثوها عن والدهم الذى قام بشرائها فى عام 1994 بعقود ملكية وحصولهم على قرار تمكين من المحكمة لأراضيهم وبالرغم من إرسالهم عدة شكاوى للمسئولين فإنه لم يتدخل أحد حتى الآن لإنقاذهم من قبضتهم.

"اليوم السابع" التقى أحد المجنى عليهم، وفى البداية قال اسمى "حاتم السيد السيد " وأعمل مزارع وقام والدى عام 1994 بشراء قطعة أرض ببركة غويبة أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية ومساحتها 90 فدان وكان ينوي إقامة مزارع سمكية عليها وعندما توفي فوجئنا بمجموعة من البلطجية يدعون أن من أرسلهم لواء سابق وأخبروني بأنهم يريدون تسليم أرضى له وهددوني بالقتل وبالفعل استولوا على قطعة الأرض وقاموا ببناء أكشاك حراسة بداخلها ينامون فيها ليل نهار ويمنعونني من الاقتراب منها.

وأكد "حاتم" أنه بالرغم من امتلاكي لجميع مستندات وعقود ملكيتى للأرض والتى تقدمت بها بعدة بلاغات للمسئولين بالمحافظة وحصلنا على حكم من المحكمة وقرار تمكين في المحضر رقم 1047 لسنة 1999 إداري القنطرة غرب والذي جاء نصه بتمكين السيد السيد المرسي من الأرض محل النزاع والتي تبلغ مساحتها تسعين فدان والمسكن المقام عليها فإننى لم أجد من ينقذنى من تهديد البلطجية وإعادة حقي في أرضنا.

وأضاف حاتم: البلطجية أرسلوا لى عدة تهديدات بالقتل إذا تقدمت بأى بلاغ ضدهم وقالوا لى: "إحنا مسنودين ومش هتقدر علينا" حتى إن أبنائى يعيشون داخل المنزل خائفين من بطشهم ونعيش كل ليلة فى حالة من الرعب متسائلا: "أين دولة القانون" وطالب حاتم المسئولين بسرعة التدخل وتنفيذ قرار المحكمة بتمكينه وعائلته من أرضهم التى استولى عليها مجموعة من البلطجية قائلا: "مش عارف أخد حقى".

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