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النائب جون طلعت: بيان عاجل ضد وزير الداخلية حول أحداث قرية الكرم بالمنيا

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النائب جون طلعت: بيان عاجل ضد وزير الداخلية حول أحداث قرية الكرم بالمنيا النائب جون طلعت: بيان عاجل ضد وزير الداخلية حول أحداث قرية الكرم بالمنيا
أكد النائب جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا، إنه سيتقدم ببيان عاجل ضد وزير الداخلية لمسائلته عن واقعة سحل وتعرية سيدة مسنة بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

وقال طلعت فى تصريح له، كنت أتمنى نفى الواقعة لأن عقلى رفض تصديقها، ولكنى سأمارس دورى التشريعى بعد بيان الأنبا مكاريوس أسقف الإيبراشية الذى أكد حدوثها.

كان أسقف المنيا، قد أصدر بيانًا منذ قليل أكد فيه أن 300 شخص، جردوا سيدة من ملابسها وتعدوا عليها بسبب شائعة ارتباط نجلها المسيحى بفتاة مسلمة.


>أسقف المنيا: شائعة بوجود علاقة بين مسيحى ومسلمة وراء أحداث قرية الكرم

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