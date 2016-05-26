عبد العزيز حسن أمينا عاما للجنة حصر أموال الإخوان

قرر المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تعيين المستشار عبد العزيز حسن، أمينا عاما للجنة وتعيين المستشار خالد كمال، أمينا عاما مساعدا للجنة.

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1164لسنة 2016 بتعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان خلفا للمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل السابق.

مجلس الوزراء يعين المستشار ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة حصر أموال الإخوان