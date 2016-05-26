درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى القاهرة 20 34 الإسكندرية 18 25 مطروح 16 24 بورسعيد 19 28 دمياط 20 28 بلطيم 21 29 الإسماعيلية 19 34 السويس 20 35 العريش 28 29 نخل 14 30 طابا 17 30 الطور 23 33 مرسى علم 24 35 الغردقة 23 35 شرم الشيخ 24 35 رفح 17 29 كاترين 9 27 سيوة 18 36 المنيا 19 35 الفيوم 28 34 رأس سدر 17 33 أبوسمبل 23 39 وسط الدلتا 19 34 أسيوط 19 35 سوهاج 20 36 الأقصر 22 38 أسوان 23 39 شلاتين 22 36 حلايب 24 34 الوادى الجديد 20 39 قنا 22 38 نويبع 23 34 السلوم 17 26

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