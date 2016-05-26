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فرنسا تشيد باستعادة القوات العراقية لمدينة الرطبة من قبضة تنظيم داعش

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فرنسا تشيد باستعادة القوات العراقية لمدينة الرطبة من قبضة تنظيم داعش فرنسا تشيد باستعادة القوات العراقية لمدينة الرطبة من قبضة تنظيم داعش
أشادت فرنسا بتحرير القوات المسلحة العراقية لمدينة الرطبة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بعد تحرير مدينتى الرمادى وهيت، وبإعلان السلطات العراقية فتح المعبر الحدودى مع الأردن قريبا.

وصرحت الخارجية الفرنسية -فى بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الإنجاز مرحلة مهمة فى محاربة تنظيم (داعش) الذى يتقهقر فى سوريا والعراق على حد سواء، بفعل عمل الائتلاف الدولى الصارم، مضيفة أن فرنسا تشيد أيضا باستهلال العمليات من أجل استعادة السيطرة على الفلوجة.

وأكد البيان أن فرنسا، التى تشارك فى التحالف ضد تنظيم (داعش) فى إطار عملية "شمال" التى استهلت فى 19 سبتمبر 2014، ستواصل دعم العراق فى محاربة الإرهاب.

وكان قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادى رزيج قد أعلن منذ أيام تحرير مدينة الرطبة غربى العراق بالكامل، مؤكدا أن القوات الحكومية رفعت العلم العراقى فوق أحد المبانى هناك.

ويشار إلى أن بلدة الرطبة التى سيطر عليها التنظيم الإرهابى فى يونيو 2014، تقع فى غرب محافظة الأنبار، على الطريق الرئيسى المؤدى إلى الأردن.

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