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مقتل ثلاثة إرهابيين فى محاولة استهداف كمين أمنى جنوب الشيخ زويد بقذيفة

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مقتل ثلاثة إرهابيين فى محاولة استهداف كمين أمنى جنوب الشيخ زويد بقذيفة مقتل ثلاثة إرهابيين فى محاولة استهداف كمين أمنى جنوب الشيخ زويد بقذيفة
صرح مصدر أمنى بشمال سيناء، أن مجموعة إرهابية استهدفت كمينا أمنيا جنوب الشيخ زويد بقذيفة صاروخية سقطت على بعد أمتار قليلة من الموقع الأمنى دون خسائر.

وأشار المصدر إلى أن القوات تعاملت مع مصدر إطلاق القذيفة واستهدفت المجموعة التى أطلقتها وتم رصد مقتل 3 عناصر من بينهم وفرار 2 آخرين.

فى سياق آخر قال مصدر طبى، إنه تم نقل جثمانى شهيدين من قوات الأمن أحدهما مجند تبين وفاته إثر تعرضه لطلق نارى فى موقع خدمتة برفح، والثانى تبين وفاته إثر صدمة كهربائية أثناء خدمتة بمنطقة الشيخ زويد.


>مصدر طبى: وصول جثمان شهيد و2 مصابين من قوات الأمن لمستشفى العريش

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