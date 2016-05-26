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مواطن لـ"الإبراشى": الأهلى رفض شقيقى رغم اجتيازه الاختبارات لكونه مسيحى

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مواطن لـ"الإبراشى": الأهلى رفض شقيقى رغم اجتيازه الاختبارات لكونه مسيحى مواطن لـ"الإبراشى": الأهلى رفض شقيقى رغم اجتيازه الاختبارات لكونه مسيحى
قال أحد المواطنين يدعى بيشوى عاطف، يعمل طبيبا، إن شقيقه "تونى" يبلغ من العمر 13 عاما تم رفضه من قبل النادى الأهلى رغم اجتيازه كل الاختبارات وذلك لمهارته العالية، وأشار عليه المدرب تسجيل اسمه لكنه نظر إلى يده ووجد الصليب وبعدها رفضته الإدارة، مشيرا إلى أن هذا حادث فردى ولا يصح التعميم.

وأضاف عاطف، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساء، أن شقيقه حاول الإلتحاق بناشئى النادى الأهلى أملا فى المساواة مع المسلمين لكنه فشل، وأن إدارة النادى تواصلت معه لاختباره مرة أخرى بعد عرض القصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشددا على أن الفتنة الطائفية غير موجودة بمصر، والحادث فردى.

كان عادل طعيمة، مدير قطاع الناشئين بالأهلى، أكد أنه لا توجد عنصرية فى النادي، مؤكداً أن هذا الأمر لن يظهر في أى وقت داخل القلعة الحمراء ،خاصة أنه نادى الوحدة الوطنية وضم فى صفوفه العديد من اللاعبين من الأخوة المسيحين لعل أشهرهم هانى رمزى نجم الأهلى السابق والذى يلعب نجله أيضا فى فرق الناشئين.


>الأهلي يرد على اتهام العنصرية ضد المسيحين فى الاختبارات
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