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رئيس النواب التونسى: تم اتخاذ كل التدابير لضمان أمن السياح الوافدين من روسيا

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رئيس النواب التونسى: تم اتخاذ كل التدابير لضمان أمن السياح الوافدين من روسيا رئيس النواب التونسى: تم اتخاذ كل التدابير لضمان أمن السياح الوافدين من روسيا
أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسى خلال لقائه سيرجى ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي، أن الوضع الأمنى فى تونس مستقر، داعيا إلى تدفق السياح بعد أن تم اتخاذ كل التدابير لضمان أمن السياح الوافدين من روسيا وتهيئة ظروف الإقامة لهم.

وأفاد مجلس نواب الشعب التونسى فى بيان له اليوم أن الناصر ثمّن موقف روسيا فى عدم منع رعاياها من السفر إلى تونس، مؤكدا على ضرورة توظيف العلاقات البرلمانية فى خدمة التعاون الثنائى وإرساء الإطار التشريعى الضرورى على غرار مشروع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

كما أشار إلى أهمية دعم التعاون الثنائى خاصة فى المجال التجارى ودفع الاستثمار، وكذلك فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى عبر فتح الآفاق للطلبة التونسيين لمزاولة دراستهم بالجامعات الروسية.

ومن جهته، أكد ناريشكين متابعته للتطورات الإيجابية التى تشهدها تونس، مشيدا بمستوى الحوار السياسى بين برلمانيى البلدين، كما أعلن عن إنشاء مجموعة صداقة برلمانية روسية تونسية لتعزيز الاتصال بين ممثلى الشعبين.

وأكد الجانبان - بحسب البيان - تطابق وجهات النظر حول ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، والعمل على إيجاد الحلول السياسية للقضايا الإقليمية الراهنة بفضل الحوار والتوافق واحترام القانون الدولى.

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مصر 365