انتبه.. العدوى الجراحية تمثل 77% من حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة

قالت الدكتورة سالى صابر نائب مدير الوحدة المركزية لمكافحة العدوى إن نسبة العدوى الجراحية أصبحت تمثل 30% من عدوى المستشفيات فى الدول متوسطة أو منخفضة الدخل.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الديلى ميل: 70٪ من الأمراض المنقولة بالمستشفيات سببها عدم غسل الأيدى
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وأكدت سالى صابر فى تصريحها لـ"اليوم السابع" على هامش احتفالية الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمى لغسل الأيدى، الذى تنظمه منظمة الصحة العالمية يوم 5 مايو من كل عام، أن عدوى المواضع الجراحية أصبحت تمثل الآن 77% من نسبة حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة.
وشددت سالى صابر على أن العناية باليدين والغسيل الجراحى تمثل وسيلة مهمة للوقاية من هذه العدوى تصل إلى 40% من الحالات، موضحة أن استخدام الصابون المطهر الرغوى لمدة 3 دقائق قبل العملية - بناء على التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية تحت شعار انظروا إلى أيديكم لجراحة مأمونة - يعد وقاية كبيرة من نقل أى عدوى.
جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمى لغسل اليدين يستمر طوال شهر مايو.
>الديلى ميل: 70٪ من الأمراض المنقولة بالمستشفيات سببها عدم غسل الأيدى
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