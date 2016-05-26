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انتبه.. العدوى الجراحية تمثل 77% من حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة

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انتبه.. العدوى الجراحية تمثل 77% من حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة انتبه.. العدوى الجراحية تمثل 77% من حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة
قالت الدكتورة سالى صابر نائب مدير الوحدة المركزية لمكافحة العدوى إن نسبة العدوى الجراحية أصبحت تمثل 30% من عدوى المستشفيات فى الدول متوسطة أو منخفضة الدخل.

وأكدت سالى صابر فى تصريحها لـ"اليوم السابع" على هامش احتفالية الوحدة المركزية لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمى لغسل الأيدى، الذى تنظمه منظمة الصحة العالمية يوم 5 مايو من كل عام، أن عدوى المواضع الجراحية أصبحت تمثل الآن 77% من نسبة حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة.

وشددت سالى صابر على أن العناية باليدين والغسيل الجراحى تمثل وسيلة مهمة للوقاية من هذه العدوى تصل إلى 40% من الحالات، موضحة أن استخدام الصابون المطهر الرغوى لمدة 3 دقائق قبل العملية - بناء على التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية تحت شعار انظروا إلى أيديكم لجراحة مأمونة - يعد وقاية كبيرة من نقل أى عدوى.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمى لغسل اليدين يستمر طوال شهر مايو.


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