ضبط عاطل بحوزته 18 طربة حشيش وبندقية خرطوش و10طلقات فى "السنطة" بالغربية

ضبطت مباحث مركز شرطة السنطة تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، عاطلا مقيم قرية شبرابيل دائرة المركز، وبحوزته 18طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش، و10طلقات.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمود غرابة رئيس مباحث مركز السنطة بقيام "هيثم ش س" 30 سنة عاطل سبق اتهامه فى القضية رقم 27279لسنة 2006جنح السنطة "ضرب" مقيم بقرية شبرابيل دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة وبعرض المعلومات على اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، قاده العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمود غرابة رئيس مباحث السنطة، والنقيب باسم حشكل معاون مباحث المركز، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بقرية الجعفرية دائرة المركز وبحوزته 18 طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام وبندقية خرطوش و10 طلقات لذات العيار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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