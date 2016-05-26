مصدر بوزارة الطيران: آيرباص تلقت إشارات من جهاز "EIT" بالطائرة المنكوبة

أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن لجنة التحقيق تلقت إخطارًا من شركة إيرباص المصنعة للطائرة المنكوبة يفيد تلقيها إشارة من جهاز "E I T" والموجود داخل الطائرة لتحديد مكانها.

وأوضح المصدر أن الطائرة مزودة بهذا الجهاز الذى يرسل إشارات للأقمار الصناعية للإفادة بموقع اصطدام أو تحطم الطائرة، لافتًا إلى أن الفرق المصرية والأجنبية حددت مكانه وجار البحث عنه فى محيط 5 كيلو متر.

وقال المصدر إن تحديد مكان هذا الجهاز يساعد كثيرا فى التعرف على كيفية وقوع الحادث بعد قيام الجهات المعنية بتحليل الحطام الذى نجم عن الكارثة، إلا أن ذلك لا يعد هو الدليل الوحيد لكفيفة وقوعه.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة لازالت تتابع جهودها للبحث عن الصندوقين الأسودين الخاص بالطائرة المنكوبة بالتعاون مع الجانب الفرنسى ومشاركة اليونان.

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