أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بوزارة الطيران: آيرباص تلقت إشارات من جهاز "EIT" بالطائرة المنكوبة

Google+ Print
مصدر بوزارة الطيران: آيرباص تلقت إشارات من جهاز "EIT" بالطائرة المنكوبة مصدر بوزارة الطيران: آيرباص تلقت إشارات من جهاز "EIT" بالطائرة المنكوبة
أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن لجنة التحقيق تلقت إخطارًا من شركة إيرباص المصنعة للطائرة المنكوبة يفيد تلقيها إشارة من جهاز "E I T" والموجود داخل الطائرة لتحديد مكانها.

وأوضح المصدر أن الطائرة مزودة بهذا الجهاز الذى يرسل إشارات للأقمار الصناعية للإفادة بموقع اصطدام أو تحطم الطائرة، لافتًا إلى أن الفرق المصرية والأجنبية حددت مكانه وجار البحث عنه فى محيط 5 كيلو متر.

وقال المصدر إن تحديد مكان هذا الجهاز يساعد كثيرا فى التعرف على كيفية وقوع الحادث بعد قيام الجهات المعنية بتحليل الحطام الذى نجم عن الكارثة، إلا أن ذلك لا يعد هو الدليل الوحيد لكفيفة وقوعه.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة لازالت تتابع جهودها للبحث عن الصندوقين الأسودين الخاص بالطائرة المنكوبة بالتعاون مع الجانب الفرنسى ومشاركة اليونان.

- بالصور.. وقفة بالشموع فى السويس تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365