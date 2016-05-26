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القائم بأعمال سفارة أمريكا بالقاهرة يعزى المصريين فى حادث الطائرة المصرية

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القائم بأعمال سفارة أمريكا بالقاهرة يعزى المصريين فى حادث الطائرة المصرية القائم بأعمال سفارة أمريكا بالقاهرة يعزى المصريين فى حادث الطائرة المصرية
أعرب توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تعازيه ومواساته للشعب المصرى فى ضحايا طائرة للطيران، وقال إن الأمريكية تقدم تعازيها للمصريين.

وأكد أن الشعبين الأمريكى والمصرى يشاركان بعضهما البعض فى النجاح ويدعمان بعضهما أيضا، وذلك خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة احتفال السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال الـ240، متوجها بالشكر إلى اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الذى يمثل الحكومة المصرية فى الحفل.

وأشار جولدبرج إلى أن علاقة مصر بالولايات المتحدة قوية للغاية، وأن الولايات المتحدة حريصة على التفاعل مع المجتمع المصرى منذ تم إنشاء السفارة فى مصر.

وأوضح جولدبرج أن السفير الأمريكى بالقاهرة غاب عن الاحتفال لظروف طارئة وأنه يتقدم باعتذاره للجميع.

وغاب عن الحفل العديد من السياسيين والوزراء ونواب مجلس الشعب وبعص السفراء حيث شارك فى الحضور عدد أقل من كل عام، وحضر عضو مجلس النواب محمد أبو حامد والناشطة إسراء عبد الفتاح، وسفراء الاتحاد الأوروبى وألمانيا وسويسرا.

وبدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنى المصرى والأمريكي.

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (1)

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (2)

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (3)

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (4)

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (5)

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (6)

توماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة (7)

سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر: تعازينا لأسر ضحايا الطائرة المصرية ولا يجب التسرع فى الاستنتاجات.. جيمس موران: السياحة تلقت العديد من الضربات مؤخرا وأتمنى ألا يؤثر الحادث عليها.. ومستمرون فى دعم مصر
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مصر 365

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