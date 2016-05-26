محافظ المنيا: سيدة أبوقرقاص لم تجرد من ملابسها و"الإخوان" تضخم الأزمة

قال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إن شائعة بوجود علاقة بين سيدة مسلمة ومسيحى السبب فى أزمة مدينة أبو قرقاص بالمنيا، وأى حديث حول الشرف بالصعيد الأطرف تكون ملتهبة، كما أن الإخوان تسعى لعمل كبائر من الصغائر.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى، مساء اليوم الأربعاء، أن بعض الشباب غير الواعى ألقى كرتين مشتعلتين على مسيحيين، نافيًا الاعتداء على سيدة مسيحية وتجريدها من ملابسها، ولكن عند اشتعال منزل هناك سيدات ركضن بملابس النوم، وأن الأمن متواجد 24 ساعة والخلاف فى طريقه للحل.

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