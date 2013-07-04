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احذري موادّ التجميل المنتهية صلاحيّتها

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احذري موادّ التجميل المنتهية صلاحيّتها احذري موادّ التجميل المنتهية صلاحيّتها

تجمُّع بعض حبّ الشباب حول الفم قد يكون سببه موادّ التجميل المنتهية صلاحيتها، وربّما يكون حالة مرضيّة مزمنة تُعرف باسم "التهاب الجلد حول الفم".
وأحد أسباب هذا الالتهاب كريمات البشرة وغسول الوجه، التي توصف للمريض ويُواظب على استخدامها لعلاج حبّ الشباب.
كما يعتقد بعض الأطباء أنّ تطوّر بعض الحالات يكون نتيجة استخدام أدوات تجميل، مثل كريمات أساس الوجه التي انتهى مفعولها منذ فترة طويلة، فتنتقل البكتيريا منها إلى بشرة المصاب بالتالي.
وقد تكون الأعراض على شكل مجموعة من البقع الحمراء الصغيرة التي عادةً ما تكون مؤلمة عند لمسها أو مثيرة للحكاك، وتظهر غالباً حول الفم، من دون أن تصيب جميع أجزاء البشرة.
فإذا كنت سيدتي تستخدمين موادّ تجميل منتهية الصلاحية.... تخلّصي منها الآن.

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سيدتي