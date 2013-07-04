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التمر منشط جنسى طبيعى

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التمر منشط جنسى طبيعى التمر منشط جنسى طبيعى

التمر هو أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية، وهى فاكهة صيفية تنتشر فى الوطن العربى، واعتمد العرب قديما فى حياتهم اليومية عليها، والتمر يأخذ شكلا بيضاويا ويتفاوت مقاسها ما بين 20 إلى 60 مم.

تقول الدكتورة مروة جنينة، الأستاذ بكلية الزراعة، إن التمر غنى بمعدن الفسفور الذى يعطى القوة الجنسية، بالإضافة إلى حامض الأرجنين، وهو من الأحماض الأمينية الأساسية، موضحة أن هذا الحامض له دوره المؤثر فى خصوبة الرجال.

وأضافت جنينة، أن نقص حامض الأرجنين عند الذكور يؤدى إلى نقص تكوين الحيوانات المنوية، ومن ثم فإنه ذو فائدة كبيرة، خاصة لبعض من يعانون العقم، نتيجة نقص الحيوانات المنوية، لذلك فهو غذاء مهم ومفيد يصلح للرجال ويساعدهم على الحفاظ على قدراتهم الجنسية.

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مصر 365