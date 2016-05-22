براون سيلك إكسبرت آي بي إل – أسئلة وإجابات

ما هي تقنية النبضات الضوئية المركزة "آي بي إل"؟

س: كيف يعمل جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل؟

ج: تعتبر تقنية النبضات الضوئية المركزة (آي بي إل) تقنية مبتكرة تستخدم الضوء وتعمل من خلال كسر دورة نمو الشعر. يعمل جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل من خلال إرسال نبضات ضوئية لطيفة أسفل سطح البشرة. وعندما يمتص الميلانين الموجود في بصيلة وجذور الشعر ذلك الضوء، فإنه يحوّل الضوء إلى حرارة تعمل على كسر دورة نمو الشعر. ومع استمرار الاستخدام بشكل دوري، يصبح الشعر أضعف وأخف وأفتح لوناً، ويصبح نموه بطيئاً.

يحدث نمو الشعر مجدداً على ثلاثة مراحل:

-المرحلة الأولى: مرحلة النمو النشط anagen، حيث ينشأ الشعر من الجذور والأسطح، ويستمر بالطول إلى أن يتوقف نموه.

-المرحلة 2: تدخل بصيلة الشعر المرحلة الانتقالية catagen، وهي عادة مرحلة قصيرة تؤدي إلى المرحلة الأخيرة.

-المرحلة 3: مرحلة الراحة، telogen، والتي تشير إلى نهاية دورة نمو الشعر حيث يسقط بشكل طبيعي. وبعدها تبدأ الدورة من جديد بشعرة جديدة.

س: ما هي مزايا تقنية النبضات الضوئية المركزة مقارنة بالوسائل الأخرى؟

ج: جميع الأساليب الشائعة لإزالة الشعر اليوم لها إيجابيات وسلبيات، كما أنها جميعاً لا تستطيع العمل بالجانبين معاً:

•فهناك وسائل سطحية، كالحلاقة التي تدوم نتائجها بضعة أيام على أفضل تقدير ويمكن أن نرى الشعرات من أسفل الجلد.

•هناك وسائل جذرية، كإزالة الشعر بالآلة أو بالشمع، وتزيل الشعر من جذوره وتعطي نعومة للبشرة تدوم حتى أربعة أسابيع.

•الوسائل التي تستخدم الطاقة، ومنها الليزر وتقنية النبضات الضوئية المركزة، هي الوسائل الأحدث والتي تزيل الشعر وتمنح نتائج تدوم لفترات أطول. تقلل النبضات الضوئية المركزة من نمو الشعر مجدداً لتحصلي على نتائج دائمة في إزالة الشعر. وبالمقارنة مع تكلفة الوسائل الأخرى لإزالة الشعر، وخاصة تلك التي تجري في الصالونات، فإنك ستلاحظين الجدوى المالية لاستخدام تلك التقنية سريعاً، وخاصة لارتباطها بمنتج يستعمل في المنزل.

س: ما هو الفرق بين إزالة الشعر بالليزر و النبضات الضوئية المركزة؟

ج: أحياناً يمكن استخدام كل من الليزر وتقنية النبضات الضوئية المركزة بالتبادل كأسماء تشير إلى وسائل وأجهزة إزالة الشعر الضوئية، بحيث يدعو البعض أجهزة إزالة الشعر بالضوء أجهزة ليزر. طريقة العمل هي ذاتها في التقنيتين حيث يتم استهداف صبغة الميلانين في بصيلة الشعر، اما فيما يتعلق بنتائج إزالة الشعر فلا يوجد فرق جوهري. تعتمد الفعالية الفردية على عوامل مختلفة، منها نظام العلاج الكلي ومخرجات الطاقة وحتى التغطية. أما الفرق الأكثر أهمية فهو نوع الضوء المستخدم لتحقيق النتائج، ففي تقنية النبضات الضوئية المركزة توجد مجموعة كبيرة من الأطوال الموجية وشعاع ضوئي أكبر مقارنة مع التركيز الضيق لضوء الليزر ووجود طول موجي واحد لشعاع الضوء.

س: هل النبضات الضوئية المركزة فعالة كإزالة الشعر بالليزر؟

ج: أحياناً يمكن استخدام كل من الليزر وتقنية النبضات الضوئية المركزة بالتبادل كأسماء تشير إلى وسائل وأجهزة إزالة الشعر الضوئية، بحيث يدعو البعض أجهزة إزالة الشعر بالضوء أجهزة ليزر. طريقة العمل هي ذاتها في التقنيتين حيث يتم استهداف صبغة الميلانين في بصيلة الشعر، اما فيما يتعلق بنتائج إزالة الشعر فلا يوجد فرق جوهري. تعتمد الفعالية الفردية على عوامل مختلفة، منها نظام العلاج الكلي ومخرجات الطاقة وحتى التغطية

س: لم اجرّب النبضات الضوئية المركزة من قبل – فماذا أتوقع؟

ج: الفكرة من تقنية النبضات الضوئية المركزة بسيطة للغاية، فالنبضات الضوئية مهيأة لاستهداف الصبغة الموجودة في الشعر ، والتي تدعى الميلانين. تعمل كل نبضة على إيصال الضوء إلى بصيلات الشعر، وعندما يمتص الميلانين الموجود في بصيلة وجذور الشعر ذلك الضوء، فإنه يحوّل الضوء إلى حرارة تعمل على كسر دورة نمو الشعر. ومع استمرار الاستخدام بشكل دوري، يصبح الشعر أضعف وأخف وأفتح لوناً، ويصبح نموه بطيئاً

الخطوة 1 – لتبدئي سيكون عليك حلاقة الشعر من المنطقة التي تخضع للعلاج، مما يساعد في توجيه الضوء إلى أسفل الجلد وليس فوق سطحه. ابدئي دوماً بالعمل على بشرة نظيفة وجافة.

الخطوة 2 – صلي الجهاز بمصدر كهرباء. عندما يضيء مصباح LED يعني ذلك أن جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل جاهز للعمل. تذكري أن حرارة الجهاز سترتفع قليلاً اثناء الاستخدام. ملاحظة: قبل الاستخدام لأول مرة، ننصحك باختبار بشرتك لتعرفي رد فعلها لجهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل على مساحة صغيرة من بشرة الجزء الذي ترغبين بمعالجته. انتظري 48 ساعة لتشاهدي أثره على منطقة الاختبار.

الخطوة 3 – إذا بدا الجلد طبيعياً بعد مرور 48 ساعة، فابدئي جلسة العلاج الأولى. لاستخدام المنتج اختاري أحد النمطين (العادي أو اللطيف) ومرري الجهاز على بشرتك للاستخدام السريع والمستمر.

•النمط العادي: يسمح بسرعة وكفاءة العلاج وينصح به لأسطح البشرة الكبيرة كالساقين والذراعين والظهر

•النمط اللطيف: وهو مثالي للمستخدمين لأول مرة ولعلاج المناطق الحساسة

في حال حدوث رد فعل في البشرة فتوقفي عن استخدام الجهاز واستشيري طبيبك. لا تستخدمي الجهاز على منطقة الاختبار لأسبوع واحد على الأقل بعد الاختبار

س: هل تقنية النبضات الضوئية المركزة مؤلمة ؟

ج: مستوى الانزعاج ضئيل للغاية، إلا أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر. فبعض السيدات لا تشعرن بالكثير من الانزعاج بينما قد يسبب الامر قدراً من الانزعاج للبعض الآخر.

س: كم المدة التي تستغرقها ملاحظة النتائج؟

ج: تتباين دورة نمو الشعر المعتادة من شخص لآخر ويمكن أن تستمر حتى 18- 24 شهراً بحسب المنطقة المعنية من الجسم (منطقة الإبطين والجزء السفلي من الساق ومنطقة البكيني يمكن أن تستغرق الوقت الأطول). ولأن العلاج يستهدف فقط الشعرات التي تكون في مرحلة النمو فمن المهم تكرار العلاج للحصول على بشرة ناعمة باستمرار. ولهذا السبب ننصح بمرحلة مبدئية من 4-12 علاجاً أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. وإن لم تلاحظي أي نمو جديد للشعر فلن يكون عليك إتمام 12 جلسة كاملة، ويمكنك الانتقال إلى الجلسات الخاصة بالحفاظ على النتائج.

س: هل يجب مواصلة استخدام جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل حتى بعد انتهاء الجلسات المقترحة؟

ج: يمكنك مواصلة الجلسات العلاجية بحسب احتياجاتك. وبعد انتهاء المرحلة الأولية، يمكنك مواصلة العلاج حسب حاجتك، وهناك سيدات يحتجن للعلاج مرة كل شهر إلى شهرين بينما الأخريات مرة كل 6-12 شهراً.

س: كما مرة سيكون عليّ القيام بجلسات للحفاظ على نتائج إزالة الشعر؟

ج: بعد انتهاء المرحلة الأولية، يمكنك مواصلة العلاج حسب حاجتك، وهناك سيدات يحتجن للعلاج مرة كل شهر إلى شهرين بينما الأخريات مرة كل 6-12 شهراً.

س: هل يمكنني استخدام جهازي للنبضات الضوئية المركزة بشكل يومي؟

ج: ننصح باستخدام جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل وفقاً للتعليمات. ولأن الجهاز يستهدف فقط الشعرات في مرحلة النمو، فإننا لا ننصح بالاستخدام اليومي لأن دورة نمو الشعر لا تختلف بشكل واضح من يوم لآخر.

س: أيهما الأكثر فعالية – إزالة الشعر بالآلة أم الشمع أو الحلاقة لإعداد البشرة قبل استخدام النبضات الضوئية المركزة؟

ج: الحلاقة أو إزالة الشعر بالآلة هي الوسائل الأكثر فعالية لإعداد البشرة قبل استخدام النبضات الضوئية المركزة.

س: إذا كانت النبضات الضوئية المركزة ترسل الضوء عبر الميلانين في الشعر فلماذا تعتبر إزالة الشعر بالآلة، والتي تزيل الشعر أصلا، وسيلة جيدة لإعداد الشعر للعلاج باستخدام النبضات الضوئية المركزة؟

ينمو الشعر في دورات: من مرحلة النمو إلى المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الراحة. ولا تكون دورة نمو الشعر في الجسم متزامنة، أي أن الشعرات ستكون في مراحل مختلفة من دورة النمو. تستهدف تقنية النبضات الضوئية المركزة الشعر في مرحلة النمو فقط، ولهذا يحتاج الأمر إلى تكرار العلاج 6-12 مرة بحيث يمكن استهداف الشعر النامي حديثاً سواء كان شعراً ينمو ببطء مجدداً بعد إزالته بالآلة أو شعر يبدأ نموه الطبيعي من جديد ضمن دورة نمو الشعر.

س: هل سأحقق نتائج أسرع في حال اختيار الحلاقة بدلاً من الآلة قبل بدء العلاج بتقنية النبضات الضوئية المركزة؟

ج: تعتبر كل من الحلاقة وإزالة الشعر بالآلة وسائل فعالة للتخلص من الشعر قبل البدء بعلاج النبضات الضوئية المركزة، وننصح بأن تستخدم كل سيدة الطريقة المعتادة عليها.

لماذا أختار جهاز التقنيات الضوئية المركزة من براون؟

س: ما هي مزايا تقنية SensoAdapt™؟

تعتبر SensoAdapt™ نظام استشعار مدمج للون البشرة، يقيس الاختلافات في لون البشرة بشكل تلقائي ومستمر ليعدل تركيز الضوء إلى المستوى ملائم.

يمكن أن يختلف لون البشرة في الجسم وفي منطقة واحدة من الجسم – فاللون أغمق في المناطق التي تتعرض للشمس أو المناطق الداكنة فسيولوجياً، كالإبطين والفخذ.

هناك العديد من أجهزة التقنيات الضوئية المركزة التي لا تحتوي على نظام لاستشعار لون البشرة، وبالتالي يصبح على المستخدمين مقارنة لون البشرة مع عدد من المخططات الورقية لتحديد مستوى الطاقة وبالتالي يمكن أن يصلوا إلى النتائج الصحيحة أو الخطأ – نظراً لمحدودية الإرشاد المتوفر حول الإعدادات الصحيحة وما يفترضون بأنه لون بشرتهم.

يمكن استخدام جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل بأمان لأن تقنية SensoAdaptTM تعدّل تركيز الضوء الذي تطلقه تلقائياً بحسب لون البشرة في كل جزء من أجزاء الجسم طوال فترة الجلسة العلاجية. فالمستشعر يعمل على مسح الجلد حتى 80 مرة في الثانية ويعدّل تركيز الضوء باستمرار حسب درجة اللون الدقيقة.

س: ما هي فترة حياة جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل؟

أما فيما يتعلق بفترة عمل الجهاز، فبإمكان جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل إنتاج 120 ألف ومضة مما يعني فترات مختلفة بحسب المنطقة التي يتم علاجها، وهي تضاهي تقريباً:

•6 سنوات لعلاج الجسم بأكمله، أو

• حوالي 14 عاماً من علاج الجزء السفلي للساقين ومنطقة الإبطين والبكيني وما فوق الشفتين أو

•90 عاماً للإبطين والبكيني فقط