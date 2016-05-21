أهم مستحضرات التجميل لـ مكياج العيون

يوجد الكثير من مستحضرات المكياج الخاصة بالعيون، والتي دائماً ما نتوقف أمامها كثيراً عند شرائها، ففي بعض الأوقات قد نقتني بعض المستحضرات التي لن تفيدنا عند وضع المكياج، في حين أننا نغفل الكثير من المستحضرات الهامة في تجميل العيون وإبراز جاذبيتها.

تعرفي معنا سيدتي على أهم مستحضرات تجميل العيون التي يجب اقتناؤها:



1.الكريم التمهيدي للعين: يساعد الكريم التمهيدي على إعطائك نظرة أكثر حيوية ونضارة، كما يجعلك تحتفظين بظلال العين لأطول وقت ممكن. كلّ ما عليك فعله هو وضع الكريم التمهيدي، ثم وضع الظلال، كما عليك اختيار الكريم التمهيدي المناسب للون بشرتك والقريب منها، ويمكنك أيضاً وضع الكريم التمهيدي فقط دون وضع الظلال، لتبدو عيناكِ أكثر حيوية.

2.الكونسيلر: هو الكريم المسؤول عن إخفاء العيوب، فهو من أبرع المستحضرات التي تقوم بإخفاء الهالات السوداء المزعجة تحت العينين. ليس هذا فحسب، بل يمكنك استخدام الكونسيلر لإخفاء البقع والحبوب كذلك، قومي فقط باختيار لون الكونسيلر المناسب لكلّ وظيفة.

3. ظلال العين: ستحتاجين دائماً إلى ظلال العيون، وعليك اختيار تشكيلة من ظلال العيون اللامعة والمطفية مع اختيار ما يناسبك في كلّ مناسبة، ولا تنسي شراء الكثير من الدرجات للون الواحد، فالتنوّع في درجات اللون الواحد على جفونك دائماً ما يزيد من جاذبية العينين.

4.الكحل: هو من أدوات المكياج التي يجب أن تتوفر لديك باستمرار، ومن أهم الألوان التي يجب الحصول عليها، الأسود والبني والأبيض.

5.قلم الحاجب: إذا كنت تعانين من شعر حاجبين خفيف، فأنت بحاجة إلى اختيار قلم حاجب مناسب للون شعرك ولون حاجبيك، فالحاجب يظهر جمال وجهك.

6.الماسكارا: تعطي الماسكارا لعينيك سحراً وتألقا غير متناهٍ، وتوجد ألوان كثيرة للماسكارا، ولكن أفضلها الأسود والبني، والماسكارا البنية تجعل رموشك تبدو أكثر طبيعية من الأسود، كما عليك اختيار الماسكارا الكثيفة، التي تزيد من كثافة رموشك.

7.فرشاة العيون: هي فرشاة تساعدك في وضع ظلال العيون بطريقة بسيطة وسليمة، لكن يمكن الاستغناء عنها واستخدام الأصابع، فالكثير من فناني المكياج يستخدمون أصابعهم في تطبيق الظلال.