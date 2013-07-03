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"أبل" تمثل أمام محكمة في شانجهاي بسبب مزاعم انتهاك حقوق الملكية الفكرية

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"أبل" تمثل أمام محكمة في شانجهاي بسبب مزاعم انتهاك حقوق الملكية الفكرية "أبل" تمثل أمام محكمة في شانجهاي بسبب مزاعم انتهاك حقوق الملكية الفكرية

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

قررت محكمة شانجهاي المتوسطة، الاستماع إلى تفاصيل قضية تتضمن اتهامات موجهة إلى تطبيق "سيري" لشركة "أبل" الأمريكية، بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لشركة أخرى.

وقال البيان الصادر عن محكمة شانجهاي اليوم، إن شركة شانجهاي تشيتشن للإنترنت والتكنولوجيا في الصين، رفعت دعوى ضد شركة أبل، وكذلك ضد شركة "أبل شانجهاي" للتجارة المحدودة، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتتهم الشركة الصينية 5 منتجات أبل التي تشغل تطبيق "سيري"، بما في ذلك "أي فون 4 إس"، بالتعدي على الحقوق الملكية الفكرية لنظام روبوت الدردشة.

وأضاف أن شركة تشيتشن الصينية تطالب بأن توقف شركة أبل تصنيع وبيع المنتجات ذات الصلة، فى وقت نفت شركة أبل الاتهامات، قائلة إن تطبيق "سيري" لم يشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية لشركة تشيتشن، وطلبت من المحكمة رفض جميع الطلبات المقدمة من تشيتشن الصينية.

وكان قد تم إطلاق "سيري" كتطبيق متوفر في متجر "أبل" في الولايات المتحدة في البداية، ثم أصدرت شركة "أبل" منتجات "أي فون 4 إس" مزودة بسيري في أكتوبر عام 2011، والذي يعد جزءا من نظام "آي أو إس" ويوفر للتفاعل التخاطبي عبر تطبيقات متعددة.

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