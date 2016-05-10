العنود بدر Lady Fozaza تختار أجمل الإطلالات الصيفية

لقد أصبح هنالك في الوطن العربي كثيرات من الشابات المهتمّات بالموضة، ومنهنّ المدوّنات ومصمّمات الأزياء والفاشينيستات. ولعلّ أشهرهن مصممة البلايزرات والفاشينيستا السعودية "العنود بدر"، المعروفة باسم "فوزازا"، وهي التي تمتلك على صفحتها الشخصية على انستقرام @fozaza ما يُقارب نصف مليون متابع، وتنشر عليها بشكل يوميّ تنسيقات عصرية وشبابية. واليوم، قد جمعنا أبرزها لتستوحي منها أناقتك في فصل الصيف.

ميراندا كير تلهمك نصيحتين أساسيتين لإطلالة أنيقة

وما يميّز إطلالات "العنود بدر" أنّها أنيقة جداً وشبابية، لكنها لا تخلو من اللمسات الشرقية الفاخرة والمميزة.

فللمشاوير الصباحية تفضّل العنود الإطلالات الكاجوال ببنطلون الجينز مع الـ تيشيرت القطنية؛ وللمساء تختار تصاميم الفساتين الناعمة والتنانير مع القمصان الأنيقة. أمّا للمناسبات الفاخرة فتختار أجمل تصاميم فساتين السهرة.

وتنسّق العنود مع مختلف إطلالاتها اكسسوارت رائعة، تُضيف بوساطتها الكثير إلى اللوك مهما كان بسيط، من شنط يدٍ، تختارها من دور أزياء عالمية مثل: "غوتشي" Gucci، و "فيندي" Fendi، و "مايكل كورس" Michael Kors، و "بالنسياغا" Balenciaga. أما أحذيتها فتختارها من "فالنتينو" Valentino، و "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، و "اكوزورا" Aquazzura، و"جيانفيتو روسي " Gianvito Rossi .

وتنوّع العنود في اختياراتها من ناحية الألوان، ومن ناحية القصّات والطبعات؛ وبذلك تكون إطلالاتها حيوية المظهر وغير مملّة.

وإذا رغبت في تنسيق إطلالات صيفية رائعة، فبإمكانك أن تستوحي من تنسيقاتها المبتكرة بشكل يومي!.