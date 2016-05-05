للمحجبة السمراء:احمر شفاه على طريقة الفاشينيستا الكويتية مرمر

هل انت محجبة ومن محبات احمر الشفاه ؟ هل تحتارين عند محاولة تنسيق لون احمر الشفاه مع بشرتك السمراء وحجابك في الوقت نفسه ؟ إن احمر الشفاه يعدّ من الركائز الاساسية في المكياج، بحيث يمكن الاستغناء عن كل المساحيق الاخرى والاكتفاء به لإضفاء مزيد من الإضاءة للوجه. لكن السؤال هل نختار الانسب للون البشرة ام الحجاب؟

ان الإجابة تكمن في السؤال نفسه، فالخطوة الاولى هي أن الحجاب نفسه لا بد وأن يتناسب مع لون البشرة، ليتم بعدها ،كخطوة ثانية، تنسيق لون أحمر الشفاه معه .

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نصيحة عامة:

يليق أحمر الشّفاه بتدرّجات البيج والزهريّ بالنساء ذوات البشرة الحنطيّة أو السمراء.

إن كنت من ذوات البشرة الداكنة، فلا ننصحك أبداً بالاقتراب من التدرّجات الزهريّة. عوضاً عن ذلك، اعتمدي أحمر شفاه بلون السكّر المحروق أو ما يُعرف بالكراميل.

تابعوا معنا خياراتها وانتقوا الانسب لك ولحجابك وملابسك .