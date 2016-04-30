ماسك القهوة الممتاز للبشرة والجسم لإزالة الجلد الميت وتفتيح الجسم وتقليل السيلوليت

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل إسمرار البشرة والجسم، لذلك سنقدم لكم ماسك مفيد جدا للبشرة، حيث نقوم بفرك الجسم بهذا الماسك لإزالة الجلد الميت والقضاء على السيلوليت حيث أنه يعمل على تفتيت الدهون اللي تحت الجلد وشد الجلد وهذا ما يساعد في تقليل السيوليت، فهذا الماسك يعمل على سنفرة وترطيب الجسم بشكل كامل، كما يعمل على تفتيح جميع أجزاء الجسم بشكل ملحوظ .

مكونات ماسك القهوة:

* 2 ملعقة كبيرة سكر خشن .

* تلث كوب زيت زيتون .

* 5 ملعق كبيرة قهوة سادة “أي نوع” .

* زيت جوز هند أو زيت جونسون للأطفال .

طريقة الماسك :

بتخلطي جميع المكونات حتى الحصول على سائل مثل الظاهر في صورة الماسك، وممكن تزودي أو تنقصي من أى مكون إذا لاحظتي أن الخليط سائل جدًا، بعد ذلك هتبدأي في إستخدام الماسك كالأتي:

هتدخلي حمام به بخار، وتفردي الماسك على كامل جسمك، ثم اتركية لمدة 10 دقائق، بعد ذلك إبدئي بتدليك جسمك بحركات دائرية لمدة خمس دقائق، ثم قومي بإزالة الماسك من جسمك بالماء، وأغسلي الجسم بنوع الشاور جل المفضل لديكي، ثم قومي بعد ذلك بإستخدام ليفة مغربية وبدون أن تنشفي جسمك وإبدائي بفرك الجسم من تحت لفوق، وستلاحظي خروج الجلد الميت في الليفة، وبعد الإنتهاء أغسلي جسمك، ورطبية بزيت جوز الهند أو المرطب المفضل لديكي.

أما عن إستخدام الماسك للوجة، قومي بفرد الماسك على وجهك وأتركية لمدة 10 دقائق، ثم قومي بإزالته بيدك بحركات دائرية خفيفة، وإغسلي الوجة بعد ذلك وقومي بترطيبة .

شبكةعيونالإخبارية

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