قرر أن يشرب 4 لترات من الماء يوميا بإستمرار لمدة شهر كامل ، فهكذا كانت النتيجة ، مجلة صحية تنشر تجربة أحد متابعيها.

قمات مجلة Healthyfood بنشر تقرير جديد تروى فيه تفاصيل قصة قام به أحد متابعي المجلة ، حيث قرر ذلك الرجل أن يواظب على شرب أربعة 4 لترات من الماء بشكل يومي لمدشة شهر كامل ، وكانت المفاجئة التى لم يكن يتوقعها ، وهي أنه بدأ يشعر بتغيرات نفسية وجسدية كبيرة ، وعلى الفور قامت المجلة بنشر تجربته على الملأ ليستفيد بها كل متابعي المجلة في أنحاء العالم يوم 1: تبدأ المتعة

اليوم الأول قرر هذا الشخص شراء زجاجة ماء 4 لترات!. و كان يحمل زجاجة في كل مكان معه. كان يعتقد أن الأمر سيكون صعبا ومرهقا ، لكن النتائج كانت على خلاف ما كان يعتقده تماما .

يوم 5: ذهب إلى الحمام كل 20 دقيقة

بدأ هذا الشخص يرتبط بحب شرب الماء حتى في الوقت الذي لا يشعر فيه بالعطش.. وكان التغيير الوحيد الذي لاحظه بسرعة، هو تقليل الشعور بالجوع بنسبة كبيرة وبالتالى قلة تناول الطعام عن أي وقت سابق. وبالإضافة إلى ذلك، قال انه يذهب الى الحمام كل 20 دقيقة.

يوم 10:.! وأصبح أكثر جمالا

يقول انه استيقظ وكان كامل الطاقة. وحصل على شعره أكثر تألقا ، وبدأ يشعر بحالة نفسية أكثر راحة.

يوم 15: امتلأ ومع فائض الطاقة

كان لديه المزيد من الطاقة. وقال انه لم يعد هناك حاجة للقهوة. عندما ذهب ليلا للجرى ، ورأى انه أسرع من أي وقت مضى. كان ينام بشكل أفضل وكل التغيير التالي كان ايجابيا مفاجئا.

يوم 20:

قال الناس من حوله أنه بدا أكثر سعادة.

يوم 25:

أصبح شخصا أفضل

استمرت هذه الزيارات المتكررة الحمام وأصبح جلده انظف.

يوم 30: حر ونظيف

هذا المراسل نصح الجميع لشرب الكثير من الماء لأنه من خبرته أثبت أن الماء يجعلك تشعر بتحسن كبير في كل شيء داخليا وخارجيا.

نشرت هذه التجربة لإحدى متابعي مجلة صحية أجنبية ، وأعجبت الكثيرين من متابعي وقراء المجلة، وأفصح الكثيرين من المتابعين عن نيتهم عن بدء تطبيق تلك الفكرة التى تبدو جيدة للغاية . شاركنا في التعليقات أسفل الموضوع عن كمية الماء التي تشربها كل يوم هل تعتقد أنها كافية لإعطاء الجيم حيويته نشاطه على مدار اليوم ؟!



شبكةعيونالإخبارية

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