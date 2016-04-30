بالصور.. البابا تواضروس يبدأ "دورة البخور" بقداس العيد ويستعد لتمثيلية "القيامة"

أنهى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المرحلة الأولى من قداس العيد، على أن يبدأ الآن ما يعرف باسم "دورة البخور" استعدادًا للتقليد السنوى المعروف باسم تمثيلية القيامة، حيث تتجسد فيه مراحل آلام المسيح مرورًا بصلبه وصولًا لقيامته من القبر وفقًا للعقيدة المسيحية.

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