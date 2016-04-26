TOP5 : مكياج هندي على طريقة أجمل نساء العالم

اشتهرت الهنديات بجمالهن اللافت وقدرتهن على اعتمادأساليب مكياج جديدة، ما جعلهن يتميزن عن النساء الأخريات. وبعد أن انتشرت المسلسلات والأفلام الهندية، أصبح الجمال الهندي تحت الأضواء وتحول المكياج الهندي إلى تقنية معتمدة كثيراً في كل العالم.

إليك في هذا الموضوع صوراً لأجمل 20 هندية في العالم وطريقتهن الخاصة في تطبيق المكياج:

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1.أيشوريا راي باشان Aishwarya Rai Bachchan: تتميز هذه النجمة بعينيها الملونتين وكانت تعتمد المكياج الملون من الكحل الأخضر إلى الظلال اللامعة، لكنها مؤخراً أطلت بمكياج جميل وجديد حيث اكتفت بالأيلاينر الأسود الرفيع على الجفن العلوي مع أحمر الشفاه البنفسجي الداكن الماتي.

2.سوشميتا سين Sushmita Sen: توجت هذه النجمة ملكة جمال الكون وهي تتقن المكياج الهندي الذي يبرز جمالها، ولا سيما بالدمج بين الظلال الزهرية الفاتحة مع الرمادية وأحمر الشفاه النيود الغلوسي. وهي تشتهر بتأسيس بشرتها بشكل طبيعي جداً مع الوجنتين المرفوعتين.

3.كاريتا كيف Katrina Kaif: إذا كنت تتميزين بعيون عسلية أو بنية، فإن كاريتا مثال لك لأجمل مكياج عيون طبيعي يبرز لون عينيك. اخترنا لك هذا المكياج الترابي مع الغلوس النيود والشعر المرفوع على شكل ذيل حصان مرتفع.

4.ديا ميرزا Dia Mirza: تشتهر هذه النجمة الهندية باستخدامها للظلال البنية على الجفن السفلي ، هذه الخدعة تساعد على تكبير العين وإبراز لونها. كما أنها تضع القليل من الكحل البيج أو الأبيض داخل الجفن السفلي.

5.بريانكا شوبرا Priyanka Chopra: تتميز هذه النجمة بجمالها الطبيعي، لكنها تدرك تماماً كيفية إبراز جمالها بالمكياج الناعم، ولا سيما من حيث تحديد الحواجب وتكبير الشفاه بشكل طبيعي.