أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

ايلاينر على طريقة الفاشينيستا حبيبة دي سيلفا

Google+ Print

الخميس 21-04-2016 19:08

هل ترغبين في رسم  الـ ايلاينر  بشكل صحيح يتناسب مع الحجاب، من دون الوقوع في الخطأ؟ هل مللت إعادة رسم عينيك مراراً، من دون الحصول على مكياج العيون المناسب لك؟ لا داعي للقلق بعد العين، إذ إن رسم الأيلاينر في غاية البساطة، وما عليك سوى التدرّب على الأمر واتباع طريقة المحترفات في تطبيق المكياج؟

من قناة يوتيوب الخاص بالفاشينيستا حبيبة دي سيلفا، اخترنا لك يساعدك على تطبيق الأيلاينر بطريقة سهلة وبسيطة. تابعي الفيديو، وقومي بتطبيق الأيلاينر لإطلالة مميزة بالحجاب .
 

نصائح لاتقان رسم الأيلاينر :

طبّقي الرسم المطلوب بقلم الكحل الجاف، كون عملية تصحيحه أسهل، عند الوقوع في الخطأ.

سيعجيك:مكياج رومانسي بتدرجات البنفسجي
طبّقي الاألاينر السائل فوق رسمة الكحل الجاف، بعد أن تتأكدي من أن رسم الكحل صحيح ومناسب لعينيك.

استخدمي أحمر شفاه طبيعي مع الكحل المميز والقويّ، والعكس صحيح.

 

تابعي أيضاً:

 احصلي على غمازات بالمكياج

كريم أساس خاطئ يشوه وجهك، انتبهي!

مكياج وردي بـ 5 مستحضرات في هذا العدد من "سيدتي "

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا

فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة»

فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة»