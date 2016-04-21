ايلاينر على طريقة الفاشينيستا حبيبة دي سيلفا

هل ترغبين في رسم الـ ايلاينر بشكل صحيح يتناسب مع الحجاب، من دون الوقوع في الخطأ؟ هل مللت إعادة رسم عينيك مراراً، من دون الحصول على مكياج العيون المناسب لك؟ لا داعي للقلق بعد العين، إذ إن رسم الأيلاينر في غاية البساطة، وما عليك سوى التدرّب على الأمر واتباع طريقة المحترفات في تطبيق المكياج؟

من قناة يوتيوب الخاص بالفاشينيستا حبيبة دي سيلفا، اخترنا لك فيديو يساعدك على تطبيق الأيلاينر بطريقة سهلة وبسيطة. تابعي الفيديو، وقومي بتطبيق الأيلاينر لإطلالة مميزة بالحجاب .



نصائح لاتقان رسم الأيلاينر :

طبّقي الرسم المطلوب بقلم الكحل الجاف، كون عملية تصحيحه أسهل، عند الوقوع في الخطأ.

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طبّقي الاألاينر السائل فوق رسمة الكحل الجاف، بعد أن تتأكدي من أن رسم الكحل صحيح ومناسب لعينيك.

استخدمي أحمر شفاه طبيعي مع الكحل المميز والقويّ، والعكس صحيح.

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