للرجل: أجمل تصاميم الصندل الصيفي!

في الصيف والحرّ الشديد، يُصبح انتعال الحذاء المغلق مزعجاً قليلاً، خصوصاً في المشاوير الصباحية الكاجوال، وأثناء السفر والمشي لمسافات طويلة؛ ولهذا، فإنّ الصندل هو الخيار المثاليّ لهذا الفصل، لأنه مريح وعملي وأنيق في الوقت ذاته.

أحذية باللون الأحمر للرجل الجريء!

وقد قدّمت دور الأزياء العالمية أجمل تصاميم الصندل في هذا الموسم، وصنعتها من موادّ فاخرة وأنيقة مثل الجلود الطبيعية، وبألوان داكنة وراقية مثل الأسود، والبني، والعسلي، والرمادي.

بعض تصاميم الصندل كانت مفتوحة من الخلف، وبعضها الآخر كان لها أحزمة عند كعوبها، كما دخل بعضها اكسسوارت معدنية أو أقمشة مختلفة أو جدلات وخيوط أضافت عنصراً مميزاً إليها.

وقد شاهدنا أجمل الموديلات لدى كلٍ من "فالنتينو" Valentino، "دولتشي غابانا" Dolce&Gabbana، "مارني" Marni، "الكسندر ماكوين" Alexander McQueen، "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، "بالنسياغا" Balenciaga وغيرهم.

بإمكانك تنسيق الصندل مع سروال الجينز، أو سروال القماش الفضفاض، أو مع الشورت، أو مع البنطلون القطني، لكن انتعاله أفضل في المناسبات الصباحية الخفيفة أو السفر، فيما الأفضل اعتماد الأحذية الرسمية في المناسبات المسائية.

شاهد معنا أجمل تصاميم أحذية الصندل الأنيقة من مجموعات ربيع وصيف 2016، واختر منها ما يُعجبك وما يناسب ذوقك الشخصي.

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