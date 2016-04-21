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المصممة مروة البغدادي تحرز لقب سفيرة الحجاب لـ عام 2016

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الخميس 21-04-2016 18:48

أحرزت مصممة ملابس المحجبات مروة البغدادي لقب سفيرة الحجاب لعام 2016، في استفتاء أطلقته مسابقة ملكة جمال المحجبات، بالتزامن مع انطلاق التحضير لاختيار ملكة جمال المحجبات في لعام 2016، وأعلنت نتيجته في حفل تتويج الملكة، بداية الشهر الحالي.
المصممة المصرية أعربت عن سعادتها باللقب الذي "حققته نتيجة ثقة الناس، وفي استفتاء عام"، وفق تعبيرها، واعتبرته إنجازاً هاماً لها، كونه يعكس دعمها للمحجبة على الصعيدين المصري والعربي .
وقدّمت البغدادي أثناء الحفل الختامي للمسابقة في فندق موفمبيك، بمدينة الإنتاج الإعلامي عرضاً مميزاً، لـ مجموعة “بلاك أند وايت” من فساتين السواريه للمحجبات .

وفازت بلقب ملكة جمال المحجبات في مصر لعام 2016 المتسابقة سارة حورية. وجاء اختيار الملكة والوصيفتين بعد تصفيات استمرت ثلاثة أشهر، وشملت 500 فتاة من مختلف محافظات مصر.

كما كرّمت المصممة أثناء الحفل الختامي للمسابقة عدداً من الفنانات والإعلاميات هنّ صفاء جلال ورانيا محمود ياسين وإيمان أيوب ومنال عبد اللطيف وميار الببلاوي، والإعلاميات أسماء حبشي رئيسة اتحاد الإعلاميات العرب، والإعلامية إيناس الشيخ، وحنان طاهر رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال بالقاهرة، والفنانة الليبية خدوجة صبري، وقدّمت الحفل المذيعة مروة سلام .

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سيدتي

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