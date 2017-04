By Terry مجموعة مكياج جديدة لجمالك

"الجمال ليس صورة نمطية، فأسلوبك الشخصي هو بصمتك الخاصة التي تعبّرين عنها يوماً بعد يوم".

فلسفة BY TERRY

تعريف النساء على أسلوبهنّ الجمالي الخاص

تأسست دار BY TERRY الفرنسية التي تُعنى بالجمال في العام 1998، وقد وُلِدت من رحم رغبات تيري دي غونزبيرغ واحتياجاتها ورؤيتها.

وتُعدّ فلسفتها بسيطةً:

"الجمال ليس صورة نمطية، فأسلوبك الشخصي هو بصمتك

الخاصة التي تعبّرين عنها يوماً بعد يوم".

عندما أسّست تيري شركتها، افتتحت أيضاً مختبر الإبداع الخاص بها الذي يلعب دوراً أساسياً في ابتكار حلول بسيطة للنساء. وهي تعرّفهنّ على أسلوبهنّ الجمالي الخاص مع احترام تفرّدهنّ وشخصياتهنّ. تجمع دار BY TERRY النصائح الجمالية لتسهيل النهج الذي تتّبعه النساء في اختيار مستحضرات التجميل الخاصة بهنّ، ومساعدتهنّ على التكيّف مع تعقيدات النتائج الاحترافية التي يبحثنَ عنها. وهكذا تعبّر كلّ امرأة عن أسلوبها الشخصي الفريد وتصبح على قدر توقعاتها. تقدّم ماركة BY TERRY أسلوباً عصرياً مفعماً بالترف والثقة والاستقلالية والابتهاج والجرأة والأناقة.

تكشف الدار عن خبراتها وتميزّها ضمن ثلاثة عوالم: الهوت كوتور، علم التجميل المترف، وصناعة العطور الراقية وهي جميعها تزاوج ما بين الإبداع والرؤية والابتكار.

تيري دي غونزبيرغ

"فنانة" في عالم الجمال

عيّنت تيري دي غونزبيرغ، الوجه الرائد لماركتها، ابنتها ماريون أسويد لتشغل منصب المديرة التنفيذية للدار.

استمدت تيري إلهام رؤيتها الجمالية المميزة والجريئة من مجموعتها الفنية الواسعة التي جمعتها على مدى سنوات متعددة. تتحدّر تيري من السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وهي تعيش حالياً ما بين باريس ولندن. كما أنّها تعشق السفر الذي أثّر بشدّة على إبداعاتها. فهي تفهم وتستبق جيداً احتياجات النساء وتجسّد صيحات الموضة خير تجسيد وتطرح الابتكارات باستمرار.

تنبض مستحضراتها الاحترافية بعبقريتها ورؤيتها غير التقليدية، البارعة والمميزة. فهي تطلق الابتكارات الجديدة بنجاح وتزاوج ما بين سهولة الاستخدام والأداء المترف للتوصل إلى نتائج متعدّدة فعالة وللمساهمة في رفع شأن كافة أنواع النساء والشخصيات. إلى ذلك، تدرك جيداً كيفية الكشف عن أسرارها ومهاراتها للمبتدئات، فضلاً عن تقديم حلولها المبتكرة للنساء الأكثر تمرساً.

وبالتالي، تُعدّ تيري دي غونزبيرغ أشبه بمهندسة ماهرة تبعث الحياة والجمال في كلّ ما هو جامد، وهي مبدعة تخلق الجمال وتنشره في هذا العالم. كما أنّها تصمّم تحفةً فنيةً تضعها في متناول كافة النساء باستخدام التكنولوجيا للتميز والإبداع من خلال اتباع رؤية سلسة.

معرض فيرو دودا

مكان للإبداع ومساحة للاستلهام

1998. اكتشفت تيري دي غونزبيرغ ممراً مسقوفاً شبه سري في قلب باريس. وهو مكان ينبض بالتميز والإبداعات التصويرية والأدبية والصور الفوتوغرافية. وفي هذا المكان الغامض والفريد للغاية، نزل الوحي على تيري. فاكتشفت سراً ثميناً وقرّرت خوض غمار التحدّي: الابتكار وتغيير حياة النساء من خلال ابتكارات بسيطة وإبداعات مناسبة تضفي بعداً جديداً على مستحضرات التجميل.

افتتحت ماركة BY TERRY متجرها الأول في وسط هذا المعرض وهو يحمل الرقم 21. في مختبر Haute Creation في الطابق الأول، تُبتكر التركيبات العصرية والمبتكرة وتُطوّر باستخدام أكثر التقنيات ترفاً وبراعةً وأنقى المكونات.

لا تصمّم ماركة BY TERRY مجرد مستحضرات تجميلية بل تحفاً فنية تخفي كنوزَ وأسرار جانبها الفني وترفها وتميّزها ومهارتها. ومع BY TERRY يضفي اللون الإشراق على إطلالة النساء ولمسة من التألّق والعناية؛ ويتجسّد هذا الاهتمام باللون والكثافة والإشراق بينما تعزّز العطور شخصية كلّ سيدة.

تتبلور فلسفة الدار في التركيبات المتعددة الوظائف والفوائد مع قيمة تقنية وحسية عالية ومضافة. وبهذه الطريقة، تتعزّز مستحضرات العناية بالبشرة بالألوان الآسرة ولا تعود وظيفة كريم الأساس مقتصرةً على تصحيح بسيط للون البشرة. كما يضفي الترطيب عنايةً متكاملةً على البشرة وتتزيّن الإطلالة بلمسة مكياج مفعمة بالحيوية بنسبة 100%. تجمّل المسكارا الرموش من الخارج والداخل وتسمو العطور في ابتكاراتها فوق كافة القوانين التقليدية وتكتسي بلمسة لونية حيوية. بصمة الروح المتعددة الأوجه للإبداعات المتعددة.