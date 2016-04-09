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البشرة الدهنية و خلطة طبيعية للتنظيف العميق و الحماية من حب الشباب

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البشرة الدهنية و خلطة طبيعية للتنظيف العميق و الحماية من حب الشباب البشرة الدهنية و خلطة طبيعية للتنظيف العميق و الحماية من حب الشباب

من مشاكل البشرة الدهنية أنها مفرزة للدهون و الزيوت الطبيعية أكثر من غيرها لذلك فإن العناية بها تعتبر من أساسيات الوقاية من الإصابة بالبثور و حب الشباب الذى يسبب هاجساً مخيفاً لصاحبات هذا النوع من البشرة.

هذا المنظف الطبيعى يجب أن يظل ضمن برامج عنايتك الأساسية فهو يحافظ عليها أولا كما أنه يعمل على علاجها من الحبوب و آثارها بشكل طبيعى آمن, و هذا المنظف يمكن اعتباره مقشر طبيعى أيضاً داومى على تطبيقه أسبوعياً.

المكونات:

كوب دقيق ذرة ( ناعم للمنظف, و خشن للمقشر ).
كوب عصير خيار.
بياض بيضة مخفوق جيداً.
قطرات من الليمون الحامض.

الطريقة:

قومى بمزج المكونات جيداً حتى تتماسك و تصبح عجينة متجانسة, و يمكنك التعديل فى الكميات للحصول على العجينة حسب الرغبة.

للاستخدام كمنظف قومى بوضعه على الوجه لمدة ربع ساعة ثم إشطفى بالماء الفاتر جيداً, أما للاستخدام كمقشر قومى بفركه و التدليك الدائرى المستمر و الفرك بحرص لمدة ربع ساعة أيضاً ثم الشطف بالماء الفاتر.

هذا المنظف ( المقشر ) متعدد الأغراض من مزاياه أنه يعمل على التنظيف العميق للبشرة, و يمكن استخدامه على الصدر و الظهر فى حالة كانت البشرة دهنية أيضاً.

 

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