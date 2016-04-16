خبيرة الطهي السكندرية الشيف ]] رنــوش [[ تبحث عن العالمية

كتب - محمد عبد السيد

يبدو أن الشيف رشا محمد حسن الشهيرة بـ ]] رنــوش [[ تبحث عن النجومية والعالمية بعد أن ذاع صيتها وعرفها الناس واشتهرت في عاصمة الثقافة .. في الاسكندرية .. وظهرت علي عدة قنوات فضائية ونشر عنها الصحفيون علي صحفهم ومواقعهم الالكترونية بعض ما تتميز به من المأكولات التي تنفرد بتقديمها...

لكنها تتميز بطلتها البهية وجمال خلقتها وحسن أدائها وشياكة ملابسها التي تختار موديلاتها بعناية ؛ وخفة ظلها وبشاشتها المعهودة مثلها مثل بنات ونساء الاسكندرية اللائي يتميزن بخصال واوصاف حسنة وجذابه ؛ حتي المأكولات التي تقوم باعدادها لها جاذبية وطعم خاص ؛ تفتخر بحب زوجها لها وتشجيعها علي الانطلاق في سماء الطبخ لتكون نجمة كبيرة وهو يقول عنها كلاما قد يكون غزليا ويقبلها في صورة قد يحسد عليها فهي بالنسبة له زوجة مثالية وأم راعية لأبنائها ؛ تهتم بهم كما تهتم بأن تكون أنيقة وجميلة

فهي متألقة فى مجال الطهى واجتهادها وحبها لهذا المجال بجانب انها انسانة متزوجه ولديها اطفال لكن طموحها وحلمها وهدفها لن يتوقف .. تحب ان تدخل مطبخها لتخرج طاقتها السلبيه بايجابية وتصنع اطباق بلمسات جميلة واطباق شهية جدا لها مذاق مختلف تبدع فيها وتتفنن من اجل اوﻻدها وبيتها وزوجها وان تكون صورة مشرفة لعائلتها واكتر من ساعدها ان تصل الى هدفها وتحققه هو زوجها بدعمه لها دائما لأنه يعشقها ويحب ما تقدمه في منزلها من مأكولات ويعتبرها من افضل نساء الكون فى برغم انها واجهتها عقوبات فى تربية اطفالها في مراحل اعمارهم ؛ لكن تلك المصاعب تعطيها قوة وارادة للانطلاق لتكون النجم اللامع بالاسكندرية ؛ ويظهر ذلك في رغبة الفنادق والجهات الاخري في طلبها لاعداد المأكولات المتميزة للمدعوين في مناسبات كثيرة ومنها الافراح والمؤتمرات وتعطى دافع لنفسها لاعتقادها الاكيد أن القادم افضل بإذن الله طموحها ﻻ حدود له حلمها ان تكون شيف اكثر شهرة ومعروف اكثر نشرت لها عديد من المجاﻻت والصحف وسجلت على إذاعات عالمية وتالقت على الشاشات التلفزيونية وأشهر البرامج وتنظر في عروض لها للظهور على الشاشات المختلفة وظهرت مع اكبر الشيفات المصرية.. محبوبة جدا من الجميع لخفة دمها وروحها الحلوة الجميلة وطيبة قلبها ومساعدتها للجميع بتحب الحياة واوﻻدها وبيتها وعائلتها تحب الفاشون والموضه والميوزك تتميز بالاكلات متنوعة ومبتكرة وتتفن بلمساتها فى الطبق وخصوص الحلويات مبدعة لها طلة الجميع يشهد بيها وروح وخفت دم تجذب الجميع لها

تنتظر أن تأتيها عروض من فضائيات عربية وعالمية لتقوم بتقديم مأكولاتها في فنادق وقاعات في الخليج أن لم يكن في البلدان التي يكثر فيها وجود رعايا عرب

من اكلاتها المتميزة بتقديمها تقدم هذا الوصف

مولتن كيك

200 جرام زبده

200 جرام شكورته

4 بيضات

فانيليا

نصف كوب دقيق

نصف كوب سكر بودرة

الطريقة

يوضع الزبد على النار حتى يتم ازابته ثم يقوم باضافة الشكوﻻ عليه ويرفع على حمام مائى قم يضرب البيض مع السكر والفانيليا حتى يخطلت الجميع ثم نفوم بصب الشكوﻻتة والزبدة السائله على خليط البيض وتلسكر المضروب مع التدريج والضرب المستمر حتى ﻻيتكتل البيض ثم نضيف الدقيق تدريجيا وندهن قوالب ونرشها بالكاكاو وتدخل فرن حار لمدة 15 دقيفة فقط وبالف هنا وشفا

شبكةعيونالإخبارية

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