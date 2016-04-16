المغربية فاطمة فائز عضوة بالبرلمان الدولي الامريكي ووزيرة للسلام العالمي

اختار البرلمان الدولي الامريكي الشابة المغربية فاطمة فائز عضوة بالبرلمان الدولي الامريكي ونصبها وزيرة للسلام العالمي .

الخبر نشرته ادارة الموقع الرسمي للبرلمان الدولي الأمريكي علي صفحتها الرسمية، وتم تكليفها بتشكيل وزارة السلام العالمي بالبرلمان .

وقد تسلمت فاطمة فائز قرارا رسميا معتمدا من رئيسة البرلمان ونائب الرئيس ينص علي اختيارها عضوة بذات البرلمان وتعيينها وزيرة للسلام العالمي اثر الانتخابات التي أجريت لتشكيل هياكل البرلمان، وقد تم التصويت عليها بالاجماع من أعلى هيئة بالبرلمان .

حصلت فاطمة فائز على هذا المنصب الدولي الهام بفضل جهودها الجبارة في خدمة قضايا السلام العالمي . ولانضمامها الى عدة هيئات دولية وعالمية ، وقد عبرت عن فرحتها وسرورها بهذا المنصب القيادي، وأكدت أن وجودها في هذا المنصب هو لخدمة ونصرة للسلام العالمي .

فاطمة فائز عبرت بالمناسبة أيضا عن تنديدها بتصريحات الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة " بان كيمون " حول قضية الوحدة الترابية المغربية التي لا تخدم السلام والأمن في شيء بالمنطقة . كما ذكرت الأمين العام بقرار محمكة العدل الدولية بلاهاي بهولندا التي تتنفى قطعيا على هفوته، وتقر بمغربية الصحراء المغربية .

وقد كان الفضل لفاطمة فائز في ازاحة علم ما يسمى " البوليساريو " من منظمة دولية للسلام وحقوق الانسان معتمدة لدى هيئة الأمم المتحدة اثر مؤتمر دولي للسفراء السلام العالمي ببيروت بلبنان السنة الماضية .

شبكةعيونالإخبارية

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