أسماء محمد : مواهب وابداعات نسوية وأمرأة مصرية عصرية حضارية راقية ومن نوع خاص

كتب - محمد عبد السيد

الفاتنة اسماء محمد ك امرأة مصرية باهرة متعددة المواهب ومبدعة وتعشق الشعر والأدب تكتب شعر العامية والفصحى والقصة القصيرة كما أنها تجيد تصميم الصور والفيديو وتعشق الرسم على القماش وتطريزه وهى أيضاً عاشقة ومحبة للأعمال الخيرية وهى من مؤسسى جمعية روح الحب الثقافية الإجتماعية العربية واختارت أن تعمل لخدمة المرأة من أجل مصر تحت إشراف مهندس محمد امام مدير عام جمعية روح الحب الثقافية الإجتماعية العربية وسفير الحب دكتور ممدوح البندارى رئيس مجلس إدارة الجمعية وهذا عمل تطوعى . أما عملها فى مجال تصميم الفيديو فهذا يعود عليها بعائد مادى وتصممه مجانا لغير القادرين من الشعراء . شاركت فى أكثر من خمس دواوين شعرية بعدة قصائد لها . وأيضا هى المسئول الإلكترونى عن مؤسسة سلوى ( حروف وهمسات ) للإبداع وتدير القناة على اليوتيوب . أسماء تحلم بإنشاء صرح لتعليم الفتيات والمرأة المعيلة بعض الحرف البسيطه لمساعدتها ومساهمتا منها بحل ولو جزء بسيط من مشكلة البطالة . أسماء تشارك بجميع ندوات ومؤتمرات جمعية روح الحب الثقافية الإجتماعية العربية . ولها أيضا بعض الفيديوهات على اليوتيوب وهى تلقى أشعار أصدقائها بصوتها .

وآخر مشاركتها كانت بالأمس فى النادى النهرى لحضور حفل زفاف نجل الأستاذ محمد نافع مدير العلاقات العامة بالجمعية وقد حضرت هى و أعضاء مجلس إدارة جمعية روح الحب الثقافية الإجتماعية العربية دكتور ممدوح البندارى رئيس مجلس إدارة جمعية روح الحب الثقافية الاجتماعية ومدير عام الجمعيه مهندس محمد امام والدكتورة هبه المستشار الاعلامى بالجمعية والسيده الأديبة فرح الروبى والأستاذ الصحفى محمد السيد وقبل الحفل جلست جلسة ودية تتلقى بها تعليمات سفير الحب دكتور ممدوح البندارى رئيس مجلس إدارة الجمعية كى تنفذها أسماء فى تصميمها الجديد لفيديو سيتم عرضه إن شاء الله فى يوم الأب وافتتاح مؤتمر مصر الحب والسلام والذى سيقام قريباً بدار الأوبرا المصرية . ثم وصفت ليلة البارحة بأنها قد كانت ليلة كلها فرح وسعاده بين الأهل والأصدقاء وسعدت بمشاهدة فقرات الحفل مثل التنوره وهو فن تعشقه أسماء وقد قام برقصة التنورة الفنان محمد المصرى وأيضا فقرة اللعب بالعصا وكان عرضاً رائعاً أيضا تجولت أسماء لتصوير العروسين وقد قامت بتصوير فيديو للعروسين أثناء تقطيع التورته . ومن باب المرح التقطت صوراً عديده لأصدقائها . ثم غادرت الحفل وعلى وجهها هى وأصدقائها ابتسامة جميله .

تعريف بجمعية روح الحب الثقافية الاجتماعية العربية:-

جمعية روح الحب الثقافيه الإجتماعية العربية , جمعية مشهرة برقم (2296) غرب شبرا الخيمة .. محافظة القليوبية بتاريخ 29 / 6 / 2015 و تهدف الجمعية إلى :-

1-- على الجانب الثقافى- :

- غرس روح الحب بين المصريين و الشعوب العربية و نشر الحب و الإخاء و محاربة التطرف و العنصريـة بـالـفـكـر.

- تجميع الأدباء و المفكرين العرب في تجمع ثقافي عربي يهتم بشئونهم .

- عمل ندوات و لقاءات عربية و تواصل مستمر لنشر الثقافة فى كل أرجاء الوطن العربى .

- المشاركة فى الندوات و المؤتمرات العلمية التى تتلاءم مع السياسة العامة و أهداف الجمعية .

- تشكيل مكاتب بكافة محافظات الجمهورية و البلدان العربية تسهر على تفعيل الأنشطة الثقافية و تعمل على التنسيق المستمر بينها و بين محتلف المؤسسات و الجهات الفعالة فى هذا الشأن .

- تنظيم دورات مستمرة و لقاءات و ندوات و ورش عمل و رحلات ثقافية لتبادل الخبرات مع جمعيات أخرى ذات الأهداف المماثلة . وذلك من أجل تأهيل الطاقات البشرية و تمكينها من التفاعل والاستمرارية والإنتاج .

2- - على الجانب الإجتماعى :-

- تهتم الجمعية بحالة الفرد المصرى و العربى و غرس فكر الإنتماء للأوطان العربية .

- العمل على رفع الحالة الإجتماعية له من خلال المساعدات العينية و المادية للأسر المعولة و ذوى الإحتياجات الخاصة و الحالات الإنسانية بكل أشكالها و هذا مبدأ أصيل من مبادئ الجمعية .

- كما تهتم الجمعية برفع الفكر الثقافى لدى المرأة و الإهتمام بقضاياها . و كذا قضايا الطفل و العمل مع كل المؤسسات و الجهات لحل مشاكل الطفل خاصة أطفال الشوارع .

- دعم العمل الجماعى بين الأفراد و العمل الجماعى بين الجمعيات و ترسيخ ثقافة التضامن و محاربة كل أنواع التهميش و الإقصاء .

- المساهمة فى محو الأمية فى كل المجالات .

- المشاركة فى الرقابة على الإنتخابات .

- المشاركة فى الندوات السياسية بما يتلاءم مع السياسة العامة و أهداف الجمعية دون الإخلال بالقانون .

- المساهمة في كل الحملات الوطنية والدولية التي تتوافق مع أهداف الجمعية وكل مؤسسة أو جمعية ذات أهداف إنسانية و اجتماعية مشتركة .

رئيس مجلس إدارة الجمعية

دكتور / ممدوح البندارى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads