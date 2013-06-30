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تعيين تامر هيكل مساعدا لوزير البترول

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تعيين تامر هيكل مساعدا لوزير البترول تعيين تامر هيكل مساعدا لوزير البترول

أصدر المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية قراراً اليوم الأحد، بتكليف الدكتور تامر محمد هيكل مساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية، والذى يشغل حالياً مدير المتابعة الفنية لوزير البترول.

ويبلغ هيكل من العمر 39 عاماً وحاصلاً على درجة الدكتورة فى الهندسة الكيميائية عام 2010 من جامعة القاهرة تحت عنوان (اقتصاديات صناعة الأسمدة)، وماجستير فى الهندسة الكيميائية عام 2004 من جامعة القاهرة تحت عنوان (كيناتيكية التفاعلات الكيميائية).

كما حصل هيكل على دبلومة فى الهندسة الكيميائية عام 1998 من جامعة القاهرة، وبكالوريوس الهندسة الكيميائية عام 1995، ويذكر أن الدكتور هيكل التحق للعمل كمهندس إنتاج بشركة صناعة البتروكيماويات من 1995 إلى 1997 ثم انتقل بعد ذلك للعمل فى شركة صناعة الكيماويات من 1997 إلى 2002، ثم انتقل للعمل بإحدى المكاتب الاستشارية الأجنبية المتخصصة من 2002 إلى 2006 ثم التحق بالعمل فى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات نيابة المشروعات من 2006 إلى 2007.

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