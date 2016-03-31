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فوائد البطاطس لتفتيح و تبييض الاسمرار و تجميل البشرة

  • الجمال
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فوائد البطاطس لتفتيح و تبييض الاسمرار و تجميل البشرة فوائد البطاطس لتفتيح و تبييض الاسمرار و تجميل البشرة

تعتبر البطاطس مخزناً طبيعياً لمجموعة كبيرة من العناصر الطبيعية و التركيبات النادرة التى تجعل منها أساساً لمعظم وصفات و خلطات التجميل للجلد و البشرة سواء الخلطات العلاجية أو الجمالية.

يمكنك الاستفادة من هذه الخصائص بعمل هذه الوصفات السهلة و السريعة التى يمكنك إعدادها منزلياً بكل سهولة, حاولي معنا التعرف على فوائدها العلاجية الأخرى.

يمكنك استعمال شرائح البطاطس على العينين لعلاج و التخلص من الهالات السوداء حول هذه المنطقة لمدة عشرين دقيقة ثم تشطف جيداً بالماء الفاتر و هي فعالة جداً لتفتيح المناطق الغامقة و الهالات السوداء تحت العينين.

للبطاطس أيضاً خصائص مهدئة لالتهابات العينين, احتفظى بالقليل من شرائح البطاطس المقطعة قطعاً رفيعة أو دوائر فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم ضعيها على عينيك لتهدئة التهاباتهما.

و من أجمل فوائد البطاطس الجمالية هى قدرتها على تفتيح لون البشرة بسهولة, و تدليك بشرة الوجه بقطعة من البطاطس الطازجة لمدة نصف ساعة يساعد على تفتيح لونها, أيضاً يعمل على التخلص من انتفاخات تحت العينين.. يجب تكرار الوصفة ثلاث مرات خلال أسبوع واحد.

إذا كانت البشرة ملتهبة أو مصابة بالحروق البسيطة أو بالحكة و لدغات الحشرات الصغيرة فإن استعمال البطاطس المسلوقة و المهروسة بدون أى إضافات على المناطق المتضررة يساعد كثيراً, و يمكنك التكرار للحصول على نتيجة سريعة و آمنة.

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