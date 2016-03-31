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فتاة مغربية تعالج شعرها بهذه الطريقة الطبيعية سيتحسن شعرك لو فعلتى مثلها

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فتاة مغربية تعالج شعرها بهذه الطريقة الطبيعية سيتحسن شعرك لو فعلتى مثلها فتاة مغربية تعالج شعرها بهذه الطريقة الطبيعية سيتحسن شعرك لو فعلتى مثلها

فتاةمن المملكه المغربية تدعى “زينب كانت تشتكى من حكة فى فروة الرأس تسبب لها الحرج وسط زميلاتها  ولاحظت مع الحكة وجود قشر على كتفها وعلاوة على ذلك سقوط شعرها بصورة غير طبيعية ولونه أصبح باهتاً

اشارت عليها أحد الصديقات أن تذهب الى طبيب للأمراض الجلدية لعلاج ما الم بشعرها والذى سبب لها حالة نفسية واصبحت تتكره الخروج أو تسريح شعرها.

عندما ذهبت الى عيادة الطبيب وبعد الكشف على عليها وجدها تعانى من “فطريات وأكزيما  ودهون” تسببت فى عدم تنفس الشعر مما ادى الى سقوط شعرها وتزايد القشرة التى جعلته ضعيف  و نصحها الطبيب بعدة نصائح ووصفات حتى يستعيد شعرها نعومته ولونه الطبيعى  وهى
1- تغير نوع الشامبو الذى تستخدمه كل 3 شهور  وتستخدم نوع جديد مناسب لطبيعة شعرها (دهنى أو جاف)
2- عدم استخدام أمشاط اى فرد فى الأسرة ويجب أن يكون لكل فرد فى الأسرة المشط الخاص به لان اى فطريات فى الشعر تنتقل بالعدوى الى الأخرين
3- الأهتمام بالغذاء الصحى  لان صحة الشعر تتوقف على حالة الجسم السليمة
3- يتم غسل الشعر مرتين اسبوعياً ويشطف بعد الغسيل الجيد بهذه الطريقة:

وصفة فتاة مغربية لعلاج فروة الراس والقشرة والحكة:

اشار عليها الطبيب استخدام هذه الوصفة الطبيعية وهى شراء عبوة من جل الصبار و زجاجة من زيت شجرة الشاى ويتم خلطهما جيداً فى زجاجة محكمة الغلق بعد غسل الشعر توضع مقدار ملعقة كبيرة من الخليط ويدلك بها الشعر وتترك لمدة ساعة يشطف بعدها الشعر ويجفف ويدهن بزيت الزيتون بكمية بسيطة.
ونشرت “زينب “قصتها فى أحد المجلات العربية حتى يستفيد الجميع من تجربتها وقالت لا احب أن أرى احد يعانى مثلما عانيت.

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