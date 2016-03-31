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"Superman" يوم تطوعى لجمعية أنوار رسالة يوم السبت المقبل

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"Superman" يوم تطوعى لجمعية أنوار رسالة يوم السبت المقبل "Superman" يوم تطوعى لجمعية أنوار رسالة يوم السبت المقبل

أسماء بركة

يٌنظم شباب أنوار رسالة للأعمال الخيرية بالمهندسين يوم تطوعى جماهيرى تحت اسم " Superman  " الهدف منه تعريف الشباب فى كافة الأعمار المختلفة مفهوم التطوع ومدى أهميته، وذلك يوم السبت الموافق 2 أبريل 2016 بدار الحكمة "نقابة الأطباء" فى تمام الساعه الثانية عشر والنصف ظهرًا بحضور عدد من عدد من الشخصيات المعروفة فى مجال العمل التطوعى منهم :الشيخ/ أنس السلطان، عبدالله عامر، محمد علاء ، عبدالحميد زيتون، محمود خليفة، بلال صادق . بالإضافة إلى الأنشطة التطوعية منهم (نشاط Moic، update، ميكروسوفت، تعمل ، our vision
 

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