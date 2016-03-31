"Superman" يوم تطوعى لجمعية أنوار رسالة يوم السبت المقبل

أسماء بركة



يٌنظم شباب أنوار رسالة للأعمال الخيرية بالمهندسين يوم تطوعى جماهيرى تحت اسم " Superman " الهدف منه تعريف الشباب فى كافة الأعمار المختلفة مفهوم التطوع ومدى أهميته، وذلك يوم السبت الموافق 2 أبريل 2016 بدار الحكمة "نقابة الأطباء" فى تمام الساعه الثانية عشر والنصف ظهرًا بحضور عدد من عدد من الشخصيات المعروفة فى مجال العمل التطوعى منهم :الشيخ/ أنس السلطان، عبدالله عامر، محمد علاء ، عبدالحميد زيتون، محمود خليفة، بلال صادق . بالإضافة إلى الأنشطة التطوعية منهم (نشاط Moic، update، ميكروسوفت، مصر تعمل ، our vision



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