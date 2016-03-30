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كيف فقدت 53 كيلو و من وزن 143 الى 90 كيلو

  • الصحة
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كيف فقدت 53 كيلو و من وزن 143 الى 90 كيلو كيف فقدت 53 كيلو و من وزن 143 الى 90 كيلو

البرنامج الخطير لفقدان 53 كيلو

اولا الارادة و الحافز اهم ما يجعلك تفقد الوزن و كان هذا هو اساس نجاح هذه المرأة التي اخبرها الاطباء ان وقوع الحمل و حصولها على اطفال متعلق بفقدان الشحوم .
البرنامج الغذائي و مدته
مدة البرنامج 8 اشهر و الفقدان كان 53 كيلو
المرحلة الاولى في الفقدان مرحله البروتين

صباحا على الريق
كوبين ماء دافئ
كوب حليب بالقهوة  الحليب يجب ان يكون خالي الدسم ( ممكن سكر دايت)
بعدها حسب الجوع بروتين لحوم بيضاء اسماء لحوم حمراء ( ممنوع لحم الغنم )
ممنوع اللحوم و الاسماك المجمده
و الكل حسب لرغبه حتى الاحساس بالشبع
الطبخ دون زيت او دهون او ملح
اساسي

قبل الاكل كوبين ماء و بعده كوب واحد
مدة المرحله 15يوم ( تحدد المده حسب الوزن فكلما كان اقل كانت الفتره اقل )
المرحلة الثانية

فطور الصباح ( نفس فطور المرحلة الاولى )

اساس هذه المرحلة هي اكل الخضار و لكن هناك خضار ممنوعه

يكون في هذه اكل الخضار اما مسلوقة او مشوية او مطبوخة على الخضار .
الخضار الممنوعة

طماطم – بزلاء -طماطم -بطاطا – شمندر
الطبخ

دون ملح و دون زيت

مدة الدايت شهرين كل 15 يوم مرحلة اولى و 15 يوم مرحلة ثانية مدة 60 يوم و تكون الخسارة 22 كيلو
بعد الشهرين

31 كيلو تم فقدانهم في 6 اشهر فقط مع تخفيف اكل و اتباع نظام 1200 سعرة حرارية مع وجبة

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