كيف فقدت 53 كيلو و من وزن 143 الى 90 كيلو

البرنامج الخطير لفقدان 53 كيلو

اولا الارادة و الحافز اهم ما يجعلك تفقد الوزن و كان هذا هو اساس نجاح هذه المرأة التي اخبرها الاطباء ان وقوع الحمل و حصولها على اطفال متعلق بفقدان الشحوم .

البرنامج الغذائي و مدته

مدة البرنامج 8 اشهر و الفقدان كان 53 كيلو

المرحلة الاولى في الفقدان مرحله البروتين

صباحا على الريق

كوبين ماء دافئ

كوب حليب بالقهوة الحليب يجب ان يكون خالي الدسم ( ممكن سكر دايت)

بعدها حسب الجوع بروتين لحوم بيضاء اسماء لحوم حمراء ( ممنوع لحم الغنم )

ممنوع اللحوم و الاسماك المجمده

و الكل حسب لرغبه حتى الاحساس بالشبع

الطبخ دون زيت او دهون او ملح

اساسي

قبل الاكل كوبين ماء و بعده كوب واحد

مدة المرحله 15يوم ( تحدد المده حسب الوزن فكلما كان اقل كانت الفتره اقل )

المرحلة الثانية

فطور الصباح ( نفس فطور المرحلة الاولى )

اساس هذه المرحلة هي اكل الخضار و لكن هناك خضار ممنوعه

يكون في هذه اكل الخضار اما مسلوقة او مشوية او مطبوخة على الخضار .

الخضار الممنوعة

طماطم – بزلاء -طماطم -بطاطا – شمندر

الطبخ

دون ملح و دون زيت

مدة الدايت شهرين كل 15 يوم مرحلة اولى و 15 يوم مرحلة ثانية مدة 60 يوم و تكون الخسارة 22 كيلو

بعد الشهرين

31 كيلو تم فقدانهم في 6 اشهر فقط مع تخفيف اكل و اتباع نظام 1200 سعرة حرارية مع وجبة

شبكةعيونالإخبارية

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