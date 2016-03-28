وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير

جميع الفتيات يرغبون في الحصول على شعر طويل وناعم فيكون هذا حلم الفتيات الوحيد الذي يراودهم فيضطرون الى اللجوء للأطباء والخبراء لكي يحصلوا على الكريمات والأدوية للحصول على ما يريدون من شعر طويل وناعم ولكن الذهاب إلى مراكز التجميل يهدر الأموال وأيضا يهدر الوقت ولكن في هذا الوقت سوف نعرض لكم عدة وصفات هندية ساحرة المفعول وسريعة وبسيطة جدا وغير مكلفة ولا تهدر الوقت وكل مكوناتها طبيعية مائة بالمائة لا تحتوى أبدا على أي عناصر كميائي ولاتؤثر على صحة من يستخدمها وسوف نحصل على شعر طويل وناعم مثل الهنديات.

مكونات هذه الوصفة والتركيبة السحرية الأولى

بياض البيض + 2 ملعقة من زيت الخروع + ملعقة من الجلسرين.

طريقة عمل الوصفة والتركيبة السحرية

نقوم بإضافة المكونات لبعضها البعض حتى يتم تجانسهم جيدا حتى يصبحوا مكون واحد وبعد ذلك نقوم بوضعهم على فروة الرأس والشعر لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يغسل الشعر جيدا

الوصفة الثانية

نحضر زيت جوز الهند ونقوم بتسخينه قليلا ونضيف إليه بعض نبات الخبيزة ونضعه على فروة الرأس وأيضا نضع منشفة دافئة لمدة ساعة وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا

الوصفة الثالثة

نحضر كوب من زيت جوز الهند + كوب من زيت الخردل + بعض أوراق الكاري نقوم بمزج المكونات جيدا حتى يصبح أوراق الكاري هشة ويمكننا استخدامها ووضعهما على الرأس لمدة ساعة وبعد ذلك نغسل الشعر جيدا .

يجب الاستمرار على هذه الوصفات أو إحداهما لمدة لا تقل عن شهر لكي تحصلوا على شعر وطويل وناعم

شبكةعيونالإخبارية

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