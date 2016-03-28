أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير

Google+ Print
وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير

جميع الفتيات يرغبون في الحصول على شعر طويل وناعم فيكون هذا حلم الفتيات الوحيد  الذي يراودهم فيضطرون الى اللجوء للأطباء والخبراء لكي يحصلوا على الكريمات والأدوية للحصول على ما يريدون من شعر طويل وناعم ولكن الذهاب إلى مراكز التجميل يهدر الأموال وأيضا يهدر الوقت ولكن في هذا الوقت سوف نعرض لكم عدة وصفات هندية ساحرة المفعول وسريعة وبسيطة جدا وغير مكلفة ولا تهدر الوقت وكل مكوناتها طبيعية مائة بالمائة لا تحتوى أبدا على أي عناصر كميائي ولاتؤثر على صحة من يستخدمها وسوف نحصل على شعر طويل وناعم مثل الهنديات.
مكونات هذه الوصفة والتركيبة السحرية الأولى
بياض البيض + 2 ملعقة من زيت الخروع + ملعقة من الجلسرين.
طريقة عمل الوصفة والتركيبة السحرية
نقوم بإضافة المكونات لبعضها البعض حتى يتم تجانسهم جيدا حتى يصبحوا مكون واحد وبعد ذلك نقوم بوضعهم على فروة الرأس والشعر لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يغسل الشعر جيدا
الوصفة الثانية
نحضر زيت جوز الهند ونقوم بتسخينه قليلا ونضيف إليه بعض نبات الخبيزة ونضعه على فروة الرأس وأيضا نضع منشفة دافئة لمدة ساعة وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا
الوصفة الثالثة
نحضر كوب من زيت جوز الهند + كوب من زيت الخردل + بعض أوراق الكاري نقوم بمزج المكونات جيدا حتى يصبح أوراق الكاري هشة ويمكننا استخدامها ووضعهما على الرأس لمدة ساعة وبعد ذلك نغسل الشعر جيدا .
يجب الاستمرار على هذه الوصفات أو إحداهما لمدة لا تقل عن شهر لكي تحصلوا على شعر وطويل وناعم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال