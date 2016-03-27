أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

تعرف على تأثير الفحم النباتي على الأسنان و كيف يقضي بطريقة رهيبة على الإصفرار نتائج مبهرة

Google+ Print
تعرف على تأثير الفحم النباتي على الأسنان و كيف يقضي بطريقة رهيبة على الإصفرار نتائج مبهرة تعرف على تأثير الفحم النباتي على الأسنان و كيف يقضي بطريقة رهيبة على الإصفرار نتائج مبهرة

الابتسامة سر جمال المرأة وتضيف اشراقة لوجهها و للحصول على الابتسامة الجميلة يتطلب أسنان لامعة لذا يجب الاعتناء بها و حصول على اهتمام خاص .يلجا البعض إلى زيارة طبيب الأسنان باستمرار لتنظيف الأسنان و تلمعيها و جعلها بيضاء و كلف ذلك أموال كثرة و هذا الأمر يصعب على البعض حيث يقوم بالاعتناء بالأسنان في البيت استعمال معجون الأسنان يوميا و إضافة مواد طبيعية لازالت اصفرار الأسنان.

من المواد الطبيعية المستجدة لإزالة اصفرار الأسنان الفحم النباتي حيث نستطيع صنع به معجون الأسنان فهو يحتوي على مواد فعالة تساعد في إزالة بكتريا الموجودة داخل الأسنان و إزالة الاصفرار.هذا الاصفرار المحرج و يفسد الابتسامة الجميلة التي يحلم بها الجميع و خاصة النساء .بإضافة إلى أن الفحم له دور فعال لتنظيف الأسنان نجد انه عنصر هام فان الفحم النباتي له القدرة لإزالة السموم من الجسم و التخلص من الإسهال و الغازات.

الفحم نجده في الصيدلية على شكل حبوب يباع في العلب يعتبر الحل الأفضل لحصول على أسنان بيضاء ففيه عناصر مهمة يجهلها الناس هذه العناصر تخلص الأسنان من البكتريا الموجدة فيها الفحم يعوض الأموال و تكاليف الكبيرة التي تصرف على أطباء الأسنان و مواد غير طبيعية التي قد تكون مضرة على صحة الإنسان لسعي المستمر للحصول على أسنان جميلة و بهذا الابتسامة الرائعة البهية


 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال