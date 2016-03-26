هل تتفوّق بيلا حديد على شقيقتها جيجي؟

اكتسحت العارضة الشابة جيجي حديد Gigi Hadid عروض الأزياء في المواسم الأخيرة، وأصبحت إحدى أشهر عارضات هذا الجيل، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت لها منافسة جديدة، وهي شقيقتها الصغرى بيلا Bella التي تتمتع بملامح جذابة جعلتها تنطلق في هذا المجال بسرعة.

تتمتع كل من الشقيقتين بستايل عصري مميز يظهر في إطلالاتهما اليومية، حيث جعلت جيجي حديد الستايل الرياضي من أبرز الاتجاهات في الفترة الأخيرة، فقد شوهدت وهي ترتدي السراويل الضيقة والقمصان الرياضية في إطلالات يومية بسيطة وغير متكلفة، كما نجحت في تنسيق الجينز في العديد من الإطلالات اليومية الجذابة مع المعاطف الطويلة وأحذية الكعب العالي، وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن من إخفاء عشقها للأحذية الرياضية المريحة، إذ يمكنك أن تشاهديها في العديد من إطلالاتها الكاجوال اليومية.

كان تأثير جيجي كبيراً جداً في مجال الموضة على جيل الشباب تحديداً حتى أن شقيقتها الصغرى بيلا حديد اضطرّت لتتحوّل لسمراء وتصبغ شعرها باللون البني، وذلك حتى تتميز بإطلالاتها وتبعد الشبه الذي يجمعها مع شقيقتها جيجي.

ويمكن أن نصف ستايل بيلا حديد بأنه عصري بسيط ومتناسق، فنجدها ترتدي الملابس اليومية في تنسيقات جميلة مع الكعب العالي والحقائب العملية، وتختار الفساتين القصيرة الناعمة لإطلالاتها في الحفلات البسيطة.

تتفوق جيجي حديد على شقيقتها بيلا في الشهرة، ولكن من برأيك نجحت في تنسيق الإطلالات الأجمل بينهما؟ شاهدي الصور أعلاه.