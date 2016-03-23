بالفيديو..وزير المالية عن تصريحه «مبارك ليس طاغية»: مش متذكر

علق الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الجديد، على تصريحاته السابقة بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليس “طاغية”، بعدما أثارها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”.

وقال الجارحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” حضرة المواطن”، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة “العاصمة”،:” أنا مش بحب أتدخل في النواحي السياسية، ومش متذكر قولت ولا لا”.

وتابع:” كل واحد بيقول رأيه، وكل واحد بيثبت عند رأيه اللي عاوز يقوله، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية”، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي يعمل على تعظيم فكرة الكفاءة وتدريب الموظفين لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام”.

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