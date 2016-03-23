اكتشاف جديد يبشر بالقضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

توصل فريق من الباحثين بجامعة كوبنهاجن الدنماركية إلى اكتشاف جديد يبشر بالتخلص من مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، والتى تقاوم فيها البكتيريا المضاد الحيوى ما يهدد بفشل العلاج، وتعد "المرسا" من أشهر الميكروبات التى تقاوم المضادات الحيوية، وهى المشكلة التى تنذر بعواقب خطيرة للغاية، منها الفشل مستقبلا فى علاج أبسط الأمراض وهذا يهدد حياة المرضى أو يعرضهم لمشاكل صحية وخيمة.

واكتشف باحثو كوبنهاجن فى الدراسة – التى نشرت نتائجها مؤخرا المجلة الطبية "Journal of the American Chemical Society" - نقطة ضعف قاتلة فى البكتيريا التى تقاوم المضادات الحيوية ما يساهم فى تطوير عقاقير تقضى عليها حسبما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا.

وأوضح الباحثون أن نقطة الضعف القاتلة توجد فى نظام تمثيل الطاقة الخاصة بالبكتيريا، حيث تحدث ثغرة واضحة وتسريب فى مضخات البروتون (تستخدمها البكتيريا لتنظيم درجة الحامضية والقلوية داخلها وفقا للوسط خارجها) الخاصة بهذه الميكروبات عندما يتغير الأس الهيدروجينى "PH" (المسئول عن تحديد درجة الحامضية والقلوية) الخاص بها فى ظروف معينة، مثل تحول الوسط داخلها ليصبح حامضيا جدا، ويكون هناك فارق ملحوظ بين الأس الهيدروجينى داخل البكتيريا وخارجها.

وأضاف الباحثون أن المضاد الحيوى المنتظر سيستخدم فى استهداف صمام الأمان "مضخات البروتون" الخاص بالبكتيريا، ومن المتوقع أن يصبح أقوى من جميع المضادات الحيوية الحالية.

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