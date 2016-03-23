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صور منال الصديقي من دون شعر تكتسح المواقع المغربية

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الأربعاء 23-03-2016 20:39

قررت الممثلة الشابة منال الصديقي أن تحضر تكريمها بدون شعر ، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي على اثر مرضها بالسرطان بتساقط شعرها الأشقر الجميل ، و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المواقع الالكترونية ، صورة منال التي حظيت بتكريم خلال الدورة الأولى لمهرجان السينما بالحسيمة ، حيث أهدت التكريم بدورها لوالدتها التي توفيت منذ شهور فقط ، دون أن تحضر لحظات وفاتها الأخيرة بسبب خضوعها للعلاج في الرباط العاصمة . و اكتسحت صورة منال المواقع المغربية ، و علق عليها كثير من معجبيها داعين لها بالشفاء العاجل .


و قالت منال في اتصال مع سيدتي نت :" أردت أن أقول لكل النساء المريضات وغير المريضات ان المرأة يمكن أن تكون جميلة بدون شعر ، و ان الأهم هو الإحساس بجمال الحياة مهما حصل . و قريبا سأقدم عرضا للأزياء بدون شعر ، كل ما أود إيصاله رسالة محبة و إرادة و بأن الحياة تستمر رغم المرض ، الأمل هو الحياة .

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