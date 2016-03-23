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العاهل المغربى يبحث مع "كيرى" ملف الصحراء الغربية

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العاهل المغربى يبحث مع "كيرى" ملف الصحراء الغربية العاهل المغربى يبحث مع "كيرى" ملف الصحراء الغربية
قالت مصادر رسمية اليوم الأربعاء، إن العاهل المغربى محمد السادس بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تطورات ملف الصحراء الغربية.

وقالت وكالة المغرب العربى الرسمية، للأنباء إن جون كيرى أبلغ العاهل المغربى أن الموقف الأمريكى لم يتغير من القضيّة ويسير فى الإطار الذى حدده بشكل مشترك الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما فى نوفمبر 2013 بواشنطن.

وأضافت المصادر، أن كيرى أوضح للملك محمد "أن الحوار بين البلدين سيستمر حتى يتم التوصل على هذا الأساس إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي".

يأتى الاتصال بين الملك محمد السادس وكيرى بعد ان اعلنت لجنة بالكونجرس الأمريكى عقد جلسة استماع اليوم الأربعاء بخصوص الوضع الحقوقى وتقرير المصير فى الصحراء.

وشهدت قضية الصحراء تطورات فى الفترة الأخيرة بسبب تصريحات للامين العام للأمم المتحدة بان جى مون فى تندوف بالجزائر اعتبر فيها الصحراء الغربية "محتلة" وهو ما اغضب المغرب واعتبره اهانة له ولكل المغاربة.

وتبعا لهذه التطورات طلب المغرب سحب عشرات من موظفى بعثة الامم المتحدة فى الصحراء وهو ما حدث بالفعل بحلول نهاية الأسبوع الماضي.

ويعود هذا الصراع إلى عام 1976 حين تأسست جبهة البوليساريو وحملت السلاح ضد المغرب مطالبة باستقلال الإقليم عن المغرب الذى ضمه إليه عقب انسحاب الاستعمار الغسبانى منه فى عام 1975.
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