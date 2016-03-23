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بالفيديو.. رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية يقبل رأس أم الشهيد مصطفى لطفى

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بالفيديو.. رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية يقبل رأس أم الشهيد مصطفى لطفى بالفيديو.. رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية يقبل رأس أم الشهيد مصطفى لطفى
فى لافتة إنسانية طيبة قبل المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية رأس والدة الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة الذى استشهد أثناء قيامه بمأمورية لضبط بعض المسجلين خطر فى الزاوية الحمراء وذلك خلال احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة محكمة شبرا الخيمة.


>رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية يقبل رأس أم... by youm7

كانت النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم فرع شبرا الخيمة نظمت احتفالاً لتكريم الأمهات المثاليات داخل محكمة شبرا الخيمة وتم تكريم أم الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة الذى استشهد خلال قيامه بمأمورية لضبط بعض المسجلين خطر خلال الاحتفالية.

وحضر الحفل المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية والمستشار يحيى الزارع رئيس نيابة جنوب بنها الكلية والمستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة.

وقال ناصر عبده فاضل نقيب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم فرع شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع" إنه تم تكريم أم الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وعددًا من الأمهات المثاليات وهن "فاطمة عبد الحميد حسين" و"فايقة رمضان على" و"صباح إدريس محمد" و"ميرفت إمام طلب" و"سامية السيد عبد السميع" و"زيزى عبد الحميد محمد".


>نقابة العاملين بمحكمة شبرا الخيمة تنظم اليوم احتفالا لتكريم الأمهات المثاليات
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