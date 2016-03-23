ضخ سلع غذائية واستهلاكية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة فى قرى وادى كركر بأسوان

نسقت، اليوم الأربعاء، مديرية التموين مع شركات وزارة التموين بأسوان، لضخ السلع الغذائية والاستهلاكية وبيعها للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة داخل قرى كركر؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لسلسلة الإجراءات التى اتخذها محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، أثناء زيارة لجنة مجلس النواب خلال الشهر الحالى؛ لتوفير كافة المتطلبات المعيشية للمقيمين فى هذه القرى، من خلال حزمة خدمات يتم ضخها على مراحل متتالية، وفقًا للإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أوضح المحاسب حسام العربى مدير عام التموين بأسوان، أنه شارك فى توزيع وبيع السلع الغذائية والضرورية لقاطنى قرى وادى كركر مفتشو التموين والمسئولون بالقرى، حيث تم بيعها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن من 17 إلى 19 جنيهًا، وأيضاً كيلو اللحوم إلى 34 جنيهًا فقط، لافتاً إلى أنه تم أيضاً بيع السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز والسمن وغيرها، بأسعار مدعمة ومخفضة، حيث سيتم توفيرها بنفس المنطقة أسبوعياً، ما سيتم تعميمه على باقى الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية.

وأضاف حسام العربى، فى تصريحات له، أن هناك خطة لتغطية كافة المناطق داخل المحافظة تم وضعها بالتنسيق بين محافظ أسوان والدكتور خالد حنفى وزير التموين، خاصة التى تحتاج إلى هذه السلع لإحداث التوازن المطلوب فى أسعارها داخل الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع القوات المسلحة والدفاع الجوى لدعم جميع الأحياء والقرى بالمراكز والمدن بالسلع الغذائية والاستهلاكية.

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