الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة طنطا يواصل حملاته للتبرع بالدم

واصلت لجنة الصحة العامة بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة جامعة طنطا EPSF_Tanta لليوم الثالث على التوالى حملاتها عن أهمية التبرع بالدم بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وانطلقت الحملة فى أول أيامها داخل كلية الصيدلة وداخل كلية العلوم فى اليوم الثانى، واستهدفت الحملة توعية المواطنين عن أهمية التبرع بالدم وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التى تبث الخوف لديهم من التبرع حيث تتم عملية التبرع بالدم فى فترة زمنية تبلغ أقل من رُبع الساعة ويخضع المتبرع للرعاية الطبية المباشرة.

وأكد الدكتور حسام على أحد أعضاء الحملة أنّ التبرع بالدم يساعد على تنشيط نخاع العظم فى إنتاج خلايا دم جديدة تستطيع حمل كمية أكبر من الأكسجين إلى أعضاء الجسم الرئيسية كما يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل وعدم الخمول.

يذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة EPSF هو منظمة طلابية تأسست عام 1982 وهو عضو دائم فى الاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة ويضم بداخله العديد من اللجان التى تتعدد أنشطتها المختلفة ومنها لجنة الصحة العامة ولجنة التطوير المهنى ولجنة التعليم المستمر ودخل الاتحاد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقياس السكر بتسجيل اكثر من 8600 حالة قياس خلال يوم واحد فقط.