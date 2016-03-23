بالصور.. أطباء العلاج الطبيعى يكرمون أمهات المرضى بمستشفى الأقصر العام

نظم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الأقصر العام، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة لتكريم أمهات الأطفال ذوى القدرات الخاصة، واللاتى يتلقى أطفالهن العلاج بالمستشفى تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، وذلك تقديراً لدورهن وتخفيفاً من همومهن.

حضر الاحتفالية الدكتورة ناهد أحمد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور فراج جابر عبد الوهاب رئيس قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الأقصر العام، والدكتور أحمد أمين نقيب أطباء العلاج الطبيعى بالأقصر، والدكتور الحسينى إمام رئيس قسم العلاج الطبيعى بمديرية الصحة، والأطباء العاملون بالقسم وأمهات الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، وطاقم العاملين والإداريين والعمال بالمستشفى.

وجهز أطباء قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى المكان للاحتفال، حيث قامواً بعمل شهادات تكريم لأمهات الأطفال وتوزيع الورود والهدايا عليهم، وسلم وكيل وزارة الصحة بالأقصر الشهادات لأمهات الأطفال، كما نظموا احتفالية خاصة رددوا خلالها أغانى احتفال عيد الأم الشهيرة، وبعض الأناشيد للأطفال، وتضمنت الاحتفالية نماذج وروايات عن قصص بطولية وملاحم لأمهات ذاقت الأمرين، وعانت كثيرًا بسبب علاج أطفالهن.

وأثنت الأمهات على دور قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى، وكذلك جهودهم فى تخفيف المعاناة عنهن وعن أطفالهن، مؤكدات أن العاملين بالقسم من الأطباء والطبيبات والممرضات والعمال والإداريين يؤدون عملهم على أكمل وجه، ولا يوجد أى شكوى منهم، خاصة فى الأيام المخصصة للأطفال، حيث يتلقون الرعاية والعناية الطبية اللازمة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهال مصطفى إحدى منظمات حفل تكريم أمهات الأطفال المرضى، أن الاحتفالية مبادرة من الدكتور فراج جابر رئيس قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الأقصر العام، وهى أقل ما يقدم للأمهات تقديراً لدورهن فى الحياة، وهى عبارة عن لمسة وفاء لهن على ما يبذلنه من مجهود وتضحية فى سبيل تربية ورعاية أبنائهن، مؤكدة مشاركة كافة العاملين بالقسم فى تنظيم الاحتفالية التى ظهرت بشكل مميز وأثنى عليها الجميع، لافتة إلى استمرار تنظيم الفاعليات فى إطار الدور المجتمعى للقسم ومشاركة للمرضى والمترددين على القسم فى كافة المناسبات الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة نهال مصطفى، أن هذه الاحتفالية لن توفى حق هؤلاء الأمهات، لما لهن من أفضال، والنساء هن أساس الحياة ،والمرأة ليست نصف المجتمع فقط بل كله، مشيرة إلى مكانة الأم فى المجتمع المصرى فى العصور المختلفة، وأهم الحكم والمواعظ التى أوصت بها وبحسن معاملتها، وأهم النماذج فى كل زمان، وكذلك نظرة الإسلام إلى الأم والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى أوصت بإكرامها والبر بها.

بالصور.. مستشفى الأقصر العام تدرب أطباء الامتياز على علاج حالات الطوارئ

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تكريم أمهات الأطفال المرضى بمستشفى الأقصر العام بمناسبة عيد الأم

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