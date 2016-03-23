النائب أحمد طنطاوى: يوجد تحرش داخل البرلمان وقيل لى "الدور عليك بعد عكاشة"

وجه النائب أحمد طنطاوى انتقادات لائتلاف "دعم مصر "، لافتا إلى أنه ائتلاف أغلبية مزعومة وأكثرية عددية وليس أغلبية سياسية، ومشيرا إلى وجود تحرش داخل مجلس النواب، ، على حد قوله.

وأضاف طنطاوى خلال كلمته مساء اليوم بندوة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة الدور التشريعى للبرلمان خلال الفترة المقبلة فى ضوء مواد الدستور، قائلا "التحرش مش موجود فى الشارع بس، لا دا موجود داخل مجلس النواب كمان، وقيل لى بعد إسقاط عضوية عكاشة الدور عليك".

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